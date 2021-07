Mauricio Isla usa frase de Gala para hablarle a Alexis: “Me saliste bastante tímido”

Mauricio Isla, el seleccionado nacional y jugador de Flamengo de Brasil, volvió a realizar un LIVE en su cuenta de Instagram este miércoles 30. Lo hizo desde la concentración en Brasil, a donde llegó el equipo para enfrentar al dueño de casa en los cuartos de final de la Copa América 2021.

Y lo hizo matando dos pájaros de un tiro. Porque le habló permanentemente a Alexis Sánchez. “Está contento mi compadrito, ¿oye? Le gustan las jaleas. Está contento. Volvió (…) Anda a acostarte, ¿oye? Respóndeme una pregunta”, le dijo a Alexis.

“¿Sí o no?, capi”, le dijo a Claudio Bravo. Este le respondió: “Pero depende de la pregunta”. Y es entonces cuando Mauricio Isla soltó la frase que en las últimas semanas se hizo famosa: “Una sola pregunta, y nada más. Alexis, saliste bastante tímido. Eres bastante tímido. ¿Qué piensas de la nueva faceta de tu amigo? ¿El viernes me respondes”, le preguntó finalmente. Usó la frase que se supone recibió Gala Caldirola cuando recién se conocían pero que iba dirigida a otra persona.

Alexis le dijo que sí. Y Mauricio Isla le preguntó: “¿Con un gol? Con un golazo, hermano?”.

La frase de la timidez precisamente la abordó Mauricio Isla en un LIVE anterior con Claudio Bravo. “Me salió de relajado. Se lo mandé a una amiga de mucha confianza, iba manejando y le mandé. No me acuerdo nada más. No sé por qué lo filtró”, declaró el lateral de la Roja y el Flamengo.