Ben Brereton recordó a los que pusieron en duda su adaptación en la Roja: “Me dieron un impulso de confianza”

El delatentero chileno Ben Brereton Díaz se reintegró a los trabajos del Blackburn Rovers, depsués de lo que fue su primera y fructífera experiencia en la Roja, como también las correspondientes vacaciones que se tomó tras la Copa América 2021.

En ese contexto, “Big-Ben” brindó una extensa entrevista con su club, en la que habló en profundidad sobre lo que fue vivir durante casi dos meses como seleccionado chileno.

“Fue un torbellino haber ido a Chile sin saber demasiado del país ni del idioma y conocer a todos los muchachos. Finalmente tuve mi oportunidad y fue un momento brillante”, expresó el delantero chileno-inglés.

El atacante de 22 años también contó cómo surgió la opción de defender los colores de la Roja. “Como mi mamá es chilena, sabía que iba a haber una oportunidad de representar a Chile. Tuve una buena racha de partidos la temporada pasada y vi que surgían rumores aquí y allá. Sabía que la Copa América estaba a la vuelta de la esquina, el interés estaba ahí y, después de hablar de ello con mi familia y amigos, todos pensamos que era una gran oportunidad. Ha sido una gran decisión y estoy muy contento de haberla tomado”, declaró.

Tal fue el convencimiento de Brereton al momento de decidirse por Chile, que al ser consultado por la “dificultad” de aquella decisión entregó la siguiente respuesta: “no creo que lo fuera. Solo pensé en la gran oportunidad que sería jugar con algunos de los mejores jugadores del mundo. Tan pronto como surgió, estaba emocionado de ir a jugar para Chile”.

Brereton, el medio futbolístico chileno y las dificultades con el idioma

Por otro lado, el exseleccionado juvenil de Inglaterra recordó el momento cuando se confirmó su primera nominación a la Roja. “Estaba con mamá y papá en ese momento, ellos habían venido a Blackburn a verme. Todos estábamos muy emocionados con la noticia y mi madre estaba muy feliz. Ella estaba tratando de enseñarme español en un día, ¡pero nunca iba a aprender el idioma tan rápido!”, contó.

“Mi mamá está muy orgullosa y estaba llorando cuando le conté la noticia. Mi abuelo vive en Stoke con mi abuela y también estaban muy felices. La mayor parte de mi familia vive en Chile, en Santiago, y vi a algunos de ellos el primer día que estuve allá”, agregó.

En cuanto a sus primeras impresiones del medio futbolístico chileno tras aterrizar en Chile, Brereton expuso lo siguiente: “Recuerdo haber llegado allí y creo que algunas personas habrían estado diciendo cosas sobre no saber quién soy, que no puedo hablar el idioma y cosas así. Sin embargo, fueron brillantes y me dieron un impulso de confianza a lo largo de mi tiempo allí”.

En cuanto al idioma, reconoció dificultades, pero nada que afectara su rendimiento en el campo de juego. “No fue un gran problema en la cancha, pero fue difícil tener una conversación fuera de ella. Sin embargo, un par de jugadores hablaban inglés, como Claudio Bravo y Alexis Sánchez que habían jugado anteriormente en Inglaterra”.

“Sin embargo, aprendí algunas palabras del entrenador que se necesitaban en el campo. Los angloparlantes me acogieron y fue normal pasar tiempo con ellos durante el par de meses que estuve allí”, continuó.

Por otro lado, el futbolista formado en el Stoke City se refirió al hecho de compartir camarín con las figuras más sobresalientes de la Roja. “Son leyendas del juego y muy buenos chicos. Vidal es un tipo increíble, muy profesional y alguien que lo da absolutamente todo. Es un gran jugador. Y ver a Sánchez jugar al fútbol de cerca también fue increíble”, sostuvo.