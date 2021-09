Javier Castrilli apoyó decisiones de Roberto Tobar en el superclásico: “Es humano”

Javier Castrilli, el nuevo presidente de la Comisión de Árbitros, respaldó el desempeño del juez Roberto Tobar en el superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Si bien el partido acabó con un elocuente resultado 3 a 1 en favor de la visita, muchos cuestionaron a Tobar por algunas decisiones.

Pese a eso y según publicó ADN, Javier Castrilli dijo que “respecto al arbitraje Roberto Tobar, hace más de un año y medio digo que es el mejor de Sudamérica. Pero también es humano y se equivoca. Y en todo caso no influyó en el desarrollo del juego”, dijo el retirado juez argentino.

A continuación aseguró que quedó encantado con todo el ambiente durante el clásico del balompié criollo. “Es el superclásico, es lo máximo. Aquello que se vive y se palpita una semana antes y que se sigue comentando una semana después”, dijo el presidente de la comisión.

Y por último dijo que “es aquello que concita el interés no sólo de los hinchas de Universidad de Chile y Colo Colo. Reitero la felicidad de estar ahí presente y analizar las alternativas que se dieron, me pareció apasionante por donde se le mire más allá del resultado, me pareció todo fantástico”.