Diputado Campos y su préstamo: “No hay que ver ningún privilegio en esto”

Producto de una asesoría realizada a la Cámara de Diputados, un informe detectó que el Congreso otorgó créditos a seis parlamentarios por montos que, en su total, sumaban $104 millones los cuales podrían ser devueltos en 28 cuotas, sin interés y sin reajustes. Esta situación quedó al descubierto este martes y uno de los diputados involucrados en este caso habló con Publimetro para contar las razones que lo llevaron a pedir dinero a la Cámara.

“Es bien simple, esto fue una situación coyuntural, familiar del año 2014, que es bastante familiar. Yo pedí un adelanto de mi dieta, me explicaron que esto era un tema que se podía desde el año 1990 y yo la pedí. En un par de meses la cancelé y no pensé, por la explicación que solicité, que era un crédito sino que solo un adelanto de mi sueldo”, confiesa el diputado del PPD, Cristián Campos.

“Tuve que haber devuelto en tres o cuatro cuotas los montos solicitados, que ya corresponden a $12 millones”, agregó.

Respecto al beneficio preferencial de devolver los dineros en 28 cuotas, sin intereses ni reajustes, asegura que no tiene opinión al respecto porque “yo pienso que no hay que ver ningún privilegio en esto, no hay nada irregular en la materia. Con la misma transparencia que lo solicité, puedo decir que lo devolví y que ya está pagado”.

El caso, conocido con el nombre de “BanCongreso” también involucra a Jaime Pilowsky (DC), Claudiio Arriagada (DC), Jenny Álvarez (PS) y Diego Paulsen. Publimetro intentó comunicarse telefónicamente con ellos sin lograr el contacto.