Rusiagate: ¿Qué es lo que revelan los correos que Donald Trump Jr. envió para obtener información del Kremlin?

El mayor de los hijos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., comenzó a organizar la reunión con la abogada rusa que le prometió información confidencial sobre Hillary Clinton en junio del año pasado.

Exactamente el 3 de ese mes, a las 10:36 horas, recibió un correo de Rob Goldstone, un publicista de origen británico que le ofreció “documentos e información oficial […] muy útiles para tu padre”.

Información que se hizo pública luego que Trump Jr. publicara este martes, en su perfil de Twitter, la conversación completa con Goldstone “para ser completamente transparente”. Esto a modo de respuesta, luego que el medio estadounidense The New York Times revelara el intercambio de correos.

Buenos días, Emin acaba de llamar y me pide que contacte contigo por algo muy interesante. El fiscal general de Rusia se encontró con su padre (de Emin Agalarov) Aras esta mañana y en su encuentro ofreció entregar a la campaña de Trump documentos e información oficial que podría incriminar a Hillary y a sus asuntos con Rusia, los que podrían ser muy útiles para tu padre.

Se trata obviamente de información confidencial y de muy alto nivel pero es parte del apoyo de Rusia y de su Gobierno al señor Trump –ayudado por Emin y Aras. ¿Cuál crees que es la mejor manera de gestionar esta información? ¿Podrías hablar de esto con Emin directamente?

También puedo mandar esta información a tu padre a través de Rohna. Pero es extremadamente delicada así que quiero mandártela a ti primero.

Saludos, Rob

Lo que revela esta frase y que puede ser la primera prueba explícita de que detrás existe más que una iniciativa aislada desde Moscú para ayudar al entonces candidato republicano a ganar la presidencia. Esto lleva a la investigación del FBI a un terreno mucho más oscuro para la credibilidad de la Casa Blanca, que en innumerables ocasiones ha negado que hubo colusión entre la campaña republicana y el gobierno de Vladimir Putin para afectar los resultados de las elecciones.

Gracias Rob, te lo agradezco. Ahora estoy en la carretera pero quizás hable primero con Emin. Parece que tenemos algo de tiempo y si es lo que dices, me encanta, especialmente para más adelante, en el verano. ¿Podemos mantener una llamada de teléfono a principios de la semana que viene, cuando esté de regreso?

Saludos,

Don

Hola Don

Dime cuándo estarás libre para hablar con Emin por teléfono sobre esta información de Hillary – mencionaste que a inicio de semana- así que quería intentar programar un día y hora.

Saludos para ti y tu familia

Rob

Rob ¿podemos hablar ahora?

Déjame rastrearlo en Moscú

¿A qué número podría llamar?

Mi móvil Gracias

D

Ok. Está [Emin] en el escenario en Moscú, pero debería terminar en 20 minutos. Así que estoy seguro que puede llamar

Rob

Rob gracias por la ayuda.

D

Don. Espero que todo vaya bien. Emin me pidió programar un encuentro contigo y con el abogado del Gobierno de Rusia, que está volando desde Moscú para esto, para el jueves.

Yo creo que eres consciente del encuentro y me pregunto si a las 3pm o más tarde el jueves está bien para ti. Entiendo que será en tu oficina saludos.

Rob

¿Qué te parece a las 3pm en nuestras oficinas?

Gracias Rob agradezco que hayas ayudado a organizarlo.

D

Perfecto… no estaré en el encuentro pero los llevaré a las 3pm y te los presentare. Te mandaré los nombres de las dos personas que se encontrarán contigo cuando los tenga más tarde por seguridad.

Saludos Rob

Más allá de si realmente la abogada rusa que en los correos aparece identificada como relacionada con el gobierno de Putin dio o no información relevante en un encuentro posterior en la Torre Trump de Nueva York, la disposición de Trump Jr. para usar esos datos lo pondría en evidencia.

“Esto va más allá de una colusión”, afirmó ayer Jeffrey Jacobovitz, experto legal que trabajó en la Casa Blanca de Bill Clinton a The New York Times, que publicó en primer lugar los correos.

Estupendo. Estarán Paul Manafort (jefe de campaña) y mi cuñado y yo. 725 Quinta Avenida piso 25.

Buenos días ¿sería posible cambiar la reunión de mañana a las 4pm? Me acaban de informar de que el abogado ruso estará en los juzgados hasta las 3.

Saludos Rob

Sí Rob, podría salvo quieran hacerlo a las 3 de hoy… hazme saber y lo cierro de cualquier manera.

D

Ellos no pueden hoy porque ella no ha aterrizado todavía desde Moscú, a las 4pm mañana es estupendo.

Saludos

Rob

El encuentro ha sido cambiado a las 4 mañana en mis oficinas.

Saludos,

Don

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017