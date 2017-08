Aborto en el TC: El pronóstico del fallo en base al perfil de los jueces

Hoy lunes a las 14:30 horas el Tribunal Constitucional dará a conocer su resolución sobre el proyecto de ley para despenalizar el aborto en tres causales. Considerado uno de los fallos más importantes sobre los que se ha manifestado el TC en los últimos años, la entrega de esta información recaerá en el secretario de la instancia, Rodrigo Pica. ¿Qué dirá dicha resolución?

El perfil de los jueces

A traves de varias entrevistas, distintos analistas y voceros de organizaciones han hecho sus apuestas en base al perfil de los 10 jueces que conforman el Tribunal Constitucional. Varios de ellos son militantes de partidos, uno incluso fue diputado de la UDI, y otros han trabajado en distintas instancias de Gobierno ligados a una u otra tendencia política.

El candidato presidencial Alejandro Guillier acusó que el TC "se cuotea políticamente". / Agencia Uno

Sobre esto, el candidato presidencial Alejandro Guillier señaló este sábado que el TC “se cuotea políticamente y no está representada la intelectualidad”. Cabe recordar, que los miembros del Tribunal Constitucional son designados por el Presidente de la República, el Congreso y la Corte Suprema.

Fallo en base a derecho

Conversamos con Jorge Muñoz Severino, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien fue claro en señalar que “el Tribunal Constitucional debe manifestarse en base a derecho”. La pregunta de fondo a la que la instancia debe responder es si el proyecto de ley se apega o no a la constitución.

Sin embargo, y considerando los dichos de Guillier, se ha especulado bastante sobre la votación en base a los perfiles políticos de los jueces. Entre ellos tenemos ex asesores-colaboradores de los gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera; una asesora jurídica durante el gobierno de Pinochet, un militante de la Democracia Cristiana, un ex diputado de la UDI, la ex jefa de los asesores de Piñera, entre otros. La pelea voto a voto estaría divida.

Antecedentes legales

Queda claro que la tercera causal, en caso de violación, será la más controversial considerando que la Constitución señala asegurar “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”.

Sumado a lo anterior, el abogado y académico de la Universidad de Chile, Jorge Muñoz, nos recuerda que en el fallo por la “píldora del día después” el TC habría determinado que la vida se inicia en el momento de la concepción. “Esto podría considerarse como antecedente para el fallo”, explica el profesional, agregando que generalmente el Tribunal Constitucional toma en consideración sus propios fallos.

Afuera del Tribunal Constitucional hay manifestaciones. / Agencia Uno

Las manifestaciones fuera del TC son tanto a favor como en contra del proyecto de ley. / Agencia Uno

La votación

Desde as 9:30 am de hoy, cada uno de los 10 miembros del Tribunal Constitucional expondrá sus argumentos durante media hora. El fallo, que se esperaba conocer el día viernes, finalmente será comunicado después de las 14:30 horas.

Al postergar el fallo, los ministros solo tendrán siete días para redactar la sentencia. Ésta será ingresada el próximo lunes 28 de agosto. Ese mismo día Carlos Carmona, actual presidente del TC, entregará su lugar al ministro Iván Aróstica.

