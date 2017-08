Aborto: Primeras reacciones de organizaciones pro y contra el aborto

El Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer su resolución sobre el proyecto de ley para despenalizar el aborto: hay luz verde, con las tres causales. Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar, tanto a modo de celebración, como de tristeza y rechazo frente a la decisión tomada por los miembros del TC.

A la salida del TC

En la entrada del TC estaban esperando el fallo dirigentes y representantes, tanto de organizaciones a favor, como en contra del aborto. Tras el comunicado del tribunal, muchos de ellos dieron a conocer sus opiniones a la prensa. La diputada de la UDI, María José Hoffmann manifestó que “esto nos deshumaniza como sociedad”. Para la parlamentaria “esto (el proyecto de aborto) era inconstitucional”. “Lamentamos lo que hoy se ha definido”, agregó.

Así estaba el ambiente a las afueras el TC, previo al anuncio de fallo. / Aton

Desde la otra vereda, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señaló que le alegraba “que primaran los argumentos jurídicos”. Piquer agregó que “este fallo saca a Chile del grupo de la vergüenza”. Esto haciendo alusión a que nuestro país estaba en la lista de los 8 países que prohiben el aborto. “Con esta decisión Chile se alinea con los derecho internacionales de las mujeres”, agregó.

“Una puerta hacia el aborto libre”

El ex capellán evangélico, Alfred Cooper, manifestó su opinión sobre el fallo, poniendo sobre la mesa una postura que ha estado presente a lo largo de todo el proceso: “con esto, se está abriendo la puerta hacia el aborto libre”. El ex capellán señaló que seguían “trabajando para defender la vida”. “Nosotros estamos a favor de proteger los derechos de ambos: el de la mujer, como el del niño”, añadió.

Manifestaciones contra el aborto a las afueras del TC. / Aton

“Con esto, se está abriendo la puerta hacia el aborto libre”, Alfred Cooper, ex capellán evangélico.

En contraparte, desde Corporación Humanas señalaron que la decisión de aprobar la despenalización del aborto en tres causales es correcta. “Es un fallo que se ajusta a derecho. Reconoce tanto los derechos de las mujeres, como el de las niñas. Ellas que pasando por el dolor y el trauma de una violación, tenían que seguir adelante con un embarazo no deseado”, señaló a la prensa una representante de la organización.

“Este es un fallo que se ajusta a derecho”, señalaron desde Corporación Humanas.

Acusación contra el Gobierno

La presidenta de la Fundación Ángel de Luz, Diana Contreras acusó enfáticamente al Gobierno de no cubrir las necesidades de las mujeres. La dirigente señaló que “la muerte de sus hijos no es la solución” y agregó que “el Gobierno esta imponiéndoles esta opción a las mujeres”. Contreras argumentó que esto se ha comprobado en parte porque “el Gobierno ha cerrado programas de acompañamiento a la mujer, y eso no lo dicen”.

Los proyectos cerrados, según señaló la dirigente, estaban enfocados a acompañar a las mujeres que tenían embarazos por inviabilidad fetal y también en casos de violación. “Este Gobierno no está a favor del acompañamiento”, agregó.

“El Gobierno ha cerrado programas de acompañamiento a la mujer, y eso no lo dicen”, Diana Contreras de Fundación Ángel de Luz.

A celebrar con Bachelet

La parlamentaria Karol Cariola llegó con un grupo del Miles y del Movilh a celebrar a La Moneda tras el fallo. / Gentileza Prensa Karol Cariola

Por otro lado, dirigentes del Movilh y el Miles, junto a la diputada Karol Cariola, fueron hasta el Palacio de La Moneda para celebrar el fallo. Incluso, la parlamentaria del partido Comunista llevaba en sus manos una botella de champaña. “Hoy podemos estar celebrando, porque se ha hecho justicia para las mujeres”, señaló la diputada Cariola, agregando que quería “agradecer a Bachelet por su gestión, trabajo y liderazgo”.

De hecho, la Presidenta Bachelet, felicitó a las mujeres chilenas tras la aprobación por parte del Tribunal Constitucional de la ley que permite el aborto, al comprobarse tres causales específicas. Esto durante su declaración pública sobre el fallo, donde la acompañaron las ministras Claudia Pascual (Ministerio de la Mujer), Carmen Castillo (Salud) y Paula Narváez (Ministra Vocera de Gobierno).

Presidenta Bachelet se refiere al fallo del Tribunal Constitucional. / Aton

Libertad de la mujer

En la misma línea, a favor del aborto en tres causales, la dirigente del Miles Claudia Dides agregó que “este fallo es una garantía a la libertad de las mujeres”. “Hoy las mujeres conquistamos nuevos espacios de dignidad e libertad, de autonomía y de igualdad, pues definitivamente se puso fin a la penalización total del aborto y al estigma y sanciones injustas e inhumanas que pesaban sobre las personas por buscar la interrupción de su embarazo”, agregó.

“Hoy las mujeres conquistamos nuevos espacios de dignidad e libertad, de autonomía y de igualdad”, Claudia Dides (Miles)

Grupo de personas a favor del aborto celebran el fallo del TC en el frontis de La Moneda. / Aton

Cabe destacar que desde Miles, participaron en la redacción del proyecto de ley por tres causales. Para Dides “corresponde ahora que esta ley sea promulgada en breve y que se inicie un amplio proceso de sensibilización e información sobre la misma, en especial en los recintos médicos, de manera de garantizar su más fiel y total cumplimiento”