La rama radical de RN llega a La Moneda de la mano de Allamand: asume en Cancillería

El Presidente Sebastián Piñera realizó el quinto cambio de gabinete durante su mandato, marcada por el estallido social y la crisis sanitaria, social y económica que ha generado la pandemia del covid-19.

Entre las caras nuevas, Andrés Allamand (RN) en Cancillería, Víctor Pérez (UDI) en Interior, Mario Desbordes (RN) en Defensa y Jaime Bellolio (UDI) en la Segegob, se deja de manifiesto el cambio de timón del Gobierno: el arribo de la derecha más dura y cercana a la opción del "Rechazo" a La Moneda.

Andrés Allamand, representante del brazo más conservador de Renovación Nacional, arriba al Palacio de Gobierno tras varias polémicas durante la discusión y votación de la reforma constitucional del 10% de fondos AFP.

Mario Desbordes: el denominado miembro de la derecha social llega al Ministerio de Defensa El presidente de RN aterriza en la cartera que era liderada por Alberto Espina, en medio de sus críticas al rol de la coalición de Gobierno.

La semana pasada, el hasta entonces senador por la Circunscripción 7 (Santiago Poniente) finalmente votó en contra del retiro de los ahorros previsionales e incluso buscó junto a otros senadores de Chile Vamos acudir al Tribunal Constitucional acusando un "resquicio" en la votación ya que en ese momento "los quórum que se están usando para aprobar estas normas no son los que ordenan la Constitución".

Finalmente y mediante un video, Allamand reconoció la derrota política y echó pie atrás en su intención de acudir al TC. Asimismo se mostró autocrítico admitiendo que como conglomerado que no fueron capaces "de explicar bien cuáles son los efectos negativos de lo aprobado".

Hace unos días, cuando el cambio de gabinete era inminente, el expresidente de RN, Carlos Larraín propuso la carta de Andrés Allamand sobre la mesa, asegurando en Radio Duna que el abogado "ha tenido el coraje de defender las cosas esenciales estos últimos meses con mucha personalidad, a puro costo. Me gustan los políticos que asumen costos y ahí no me pierdo ni un minuto".

En todo caso, la cara de Andrés Allamand en La Moneda no es nueva. Durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera estuvo a cargo del Ministerio de Defensa, entre enero de 2011 y noviembre de 2012. Este martes, asumió como ministro de Relaciones Exteriores reemplazando a Teodoro Ribera.