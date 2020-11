Presidenta del Colegio de Enfermeras sobre dichos del nuevo subsecretario Dougnac: "Ya basta de esto, es una práctica generalizada"

Los dichos del nuevo Subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, señalando que "las enfermeras no son inteligentes ni deben serlo, basta que sean bonitas", han despertado un profundo malestar en el gremio, solicitando incluso su renuncia "por no ser un interlocutor válido para todas las mujeres del servicio de salud".

Así lo señaló la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza, quien en conversación con Publimetro aseguró que "dadas las características de los dichos, hemos solicitado que sea removido de su cargo".

Colegio de Enfermeras pide remover a subsecretario Dougnac por denuncias laborales El gremio indicó que "rechazamos todo acto de discriminación, acoso laboral y sexual, o comentarios machistas y misóginos".

"Sus dichos menoscaban a las enfermeras, solo por el hecho de ser mujeres, haciéndolas parecer poco inteligentes y que deberíamos ser bonitas. Esos dichos no pueden estar en la boca de un académico, ni de una autoridad de salud", dijo de manera enfática y agregó que esto está lejos de ser una excepción, sino que se tratan de "una práctica que esta instalada, que para nosotras significan una lucha diaria en un mundo masculino y donde no se valora nuestro aporte profesional".

Desde el gremio, además, no descartaron tomar otras medidas a seguir, ya que aseguraron que se reunieron "con las colegas afectadas. Les manifestamos nuestro apoyo, junto con poner a su disposición el equipo jurídico que requiera. Sabemos que tiene una demanda presentada, estamos preocupadas de esto, porque debe ser una de las situaciones, pero no la única. En el sistema sanitario, con este tipo de conductas patriarcales, se afecta incluso la atención. Ya basta de esto".

Finalmente, señaló que "somos personas y somos profesionales. Tenemos derecho a la integridad física, mental y moral. No podemos permitir que nos violenten, ni nos acosen de esta manera. Denostar nuestra profesión nos parece que es un tremendo error, por eso exigimos que estas formas de actuar sean sancionadas y que no se permitan este tipo de dichos contra las mujeres en general y en particular contra nuestras colegas de la salud".

Subsecretario Dougnac rompe el silencio tras denuncias de enfermeras: "Soy respetuoso de la dignidad de todas las personas" Alberto Dougnac enfrenta dos demandas laborales, por hechos que se habrían registrado cuando se desempeñaba como decano en la Universidad Finis Terrae.

"El Colegio Médico algo tendrá que decir"

Para Baeza, la situación se da en medio de la discusión del nuevo código sanitario, donde es fundamental "dar un nuevo enfoque, que sea más de equipo". La presidenta del Colegio de Enfermeras aseguró que "acá también hay una hegemonía médica, algo que está obsoleto hace mucho rato. No por ser médicos tienen una verdad absoluta".

La dirigenta puso el énfasis en que debe haber un trabajo en equipo, donde "no se puede poner en desmedro a la salud pública. Muchos estudios han demostrado que empoderar a las enfermeras y el trato con los pacientes, permite mejorar la salud, teniendo personas más sanas y productivas".

Por lo mismo, Baeza asegura que "el Colegio Médico, por medio de su presidenta, algo tendrá que decir a los médicos con este tipo de actitudes hacia a nosotras. Esta situación llegó a un límite que no se debe tolerar".

La declaración del Colegio de Enfermeras sobre los dichos de Dougnac: