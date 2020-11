Alberto Dougnac explicó las denuncias en su contra: "Esto responde a una situación puntual"

Luego que se diera a conocer una denuncia en contra del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales Alberto Dounag por dichos misóginos en contra de enfermeras, el gremio rápidamente pidió su salida del cargo. Algo que este jueves el acusado calificó como "un hecho puntual".

En el informe diario que entrega el Minsal, el ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae aseguró que "apenas se dio a conocer la polémica, tuvimos una larga y sincera conversación (con la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras) donde expusimos los distintos puntos de vista".

Alerta machista: piden renuncia de Alberto Dougnac Nuevo subsecretario de Redes Asistenciales,Alberto Dougnac, es acusado por dichos misóginos en contra de enfermeras.

"Esto responde a una situación puntual, que evidentemente tiene distintas interpretaciones. La salida de las personas denunciantes corresponden a autodespidos, que manifestaron con posterioridad a su salida y como una manera de negociar su indemnización, diferentes argumentos, entre ellos, esto", explicó el nuevo subsecretario.

Además, ante las acusaciones que esto correspondería a una práctica generalizada desde el mundo médico hacia los y las enfermeras, Dougnac aclaró que "he trabajado durante 25 años codo a codo con el equipo de enfermería, a quienes les tengo un enorme aprecio y gran respeto por la labor profesional que realizan, así que difícilmente yo haya podido manifestar algún tipo de discrimianción, porque es algo que no está en mi esencia".

Eso sí, el subsecretario hizo la salvedad que "en mis 35 años de labores, seguramente más de alguna vez he cometido errores y en esas ocasiones he pedido disculpas. Lamento profundamente que se haya generado esta situación y que haya afectado a tantas personas, pero no hay ni habrá desde mi perspectiva ningún tipo de discriminación por sexo, por religión, por política, por origen social o le que fuere".

Sobre la insistencia del gremio de pedir su salida, el médico se mostró "sorprendido", ya que una vez terminada la reunión "incluso me invitaron a conocer sus centros hospitalarios", mientras que el ministro Enrique Paris le entregó su apoyo.

Las declaraciones del subsecretario Dougnac en el informe diario: