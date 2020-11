Marcela Aranda llegó acuerdo con los jesuitas tras denuncias de acoso de Renato Poblete: "El dinero no te repara la vida"

Hace casi dos años, Marcela Aranda Escobar confesó los casos de abuso sexual que sufrió del sacerdote jesuita Renato Poblete, excapellán del Hogar de Cristo fallecido en 2010, por las cuales inició conversaciones compensatorias con al congregación.

La teologa de la Universidad Católica llegó a un acuerdo y, según confesó en conversación con La Tercera, "el dinero no te repara la vida, por muy grande que sea el monto. La sensación que tienes es: 'Mira, yo te doy esto, ya no molestes más'. Es una sensación de abandono".

"Prefiero no decir el monto, porque esta catalogación que se hizo de los abusos dejó a gente muy dañada, por abusos catalogados como leves", dijo Aranda, asegurando que la congregación realizó montos confeccionados por tramos, según la gravedad del abuso, y agregó que "nunca alcanzamos a plantearnos la necesidad de demandarlos civilmente. Iniciamos al tiro conversaciones. Tras el informe Bown, se dio fluidamente".

Tras leer dicho informe, la también ingeniera quedó "con la convicción que hay antecedentes más que suficientes como para abrir una investigación respecto del encubrimiento", por lo que el pasado jueves presentó junto a su abogado una querella al respecto, con el objetivo de "mi compromiso con la verdad y la justicia".

Para Aranda "es indispensable que el Estado chileno investigue los posibles encubrimientos, los cómplices y las responsabilidades institucionales, tanto en la comisión como en el ocultamiento de la información" y aunque reconoció "no tener idea si esto está prescrito o no", aseguró que "no me parece creíble que estos abusos hayan ocurrido contra tantas mujeres durante más de 40 años de la vida de Renato Poblete y que nadie haya oído ni visto nada".

Finalmente, sobre cómo utilizará el monto que recibió, señaló que "tengo una hija estudiando en la universidad y mi papá esta viejito, cada vez necesita más atención médica. Voy a invertir ese dinero de tal modo de poder cubrir los gastos que me genere lo anterior".