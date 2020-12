Definir tu vocación profesional y decidir qué carrera estudiar es probablemente una de las decisiones más difíciles que debes tomar tras terminar el colegio y así comenzar la etapa de educación superior. Michelle Rougier, sicóloga y asesora vocacional , explica que esta búsqueda, además, se da en medio de un proceso de formación de identidad. “Justamente en la adolescencia ocurre ese proceso de definir quién eres, qué quieres, para dónde vas, y qué quieres hacer”, agrega.

Para descubrir tu vocación, “el concepto clave es indagar, percibir, informarse. Y la información tiene que ser actualizada, relevante y significativa. Esto quiere decir entender lo que me mueve y me hace sentido, tanto lo que yo soy, como las carreras que me interesan”.

En este sentido, Rougier te entrega algunos consejos para encausar la búsqueda de la vocación profesional:

–Analiza tus intereses y personalidad. Aquellas cosas que te agradan, tus preferencias, lo que te brinda satisfacción. También hay que considerar tu forma de ser, sentir, pensar, tu personalidad.

–Infórmate sobre el perfil de la carrera y los conocimientos que aprenderás. Analiza detenidamente la malla curricular para saber qué es lo que vas a estudiar en específico. “¿Voy a saber de anatomía, de física o de economía?, ¿en qué materia voy a ser experto?”, son las preguntas que debes ir despejando en estos meses previos a la rendición de la prueba.

–Entender en qué consiste el trabajo real de cada profesión. Tener claro cuáles son las labores y tareas a las cuales te vas a enfrentar, es decir, los problemas que como profesional te corresponderá solucionar.

–Visualizar el escenario laboral. Reflexiona sobre el entorno físico y humano al cual te vas a incorporar. “¿Voy a trabajar en un hospital con olor a remedio, en un predio agrícola, en una oficina, en una industria, en un colegio…?”, es la interrogante en este ámbito.

–Determinar qué tipo de satisfacción personal te dará la carrera. ¿Qué es lo que te producirá alegría cuando vuelvas a casa después del trabajo?: ¿Haber sanado a alguien?, ¿haber ayudado a incrementar la economía de una empresa?, ¿estimular cada día las mentes de sus alumnos?

Según Michelle Rougier , con estas respuestas es positivo hacer una síntesis y definir qué alternativas responden de mejor manera a lo que tú eres.

Otras herramientas que te pueden ser útiles en este proceso y están disponibles en el sitio del Consejo Nacional de Educación son los test de intereses y los test de habilidades.

