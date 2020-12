Cecilia Morel viajó a Miami en plena alza de casos por coronavirus en el país

El pasado 7 de diciembre el ministro de Salud, Enrique Paris, dio a conocer que toda la Región Metropolitana iba a retroceder a fase dos, debido al alza sostenida en los contagios por coronavirus. Solo tres días antes, Cecilia Morel y sus hijas Magdalena Piñera y Cecilia Piñera, emprendieron un viaje de vacaciones a Miami.

El viaje a Estados Unidos de la primera dama fue entre el 4 y 13 de diciembre. Solo diez días después el Colegio Médico pidió el cierre de fronteras en el país para evitar la llegada de la nueva variante del covid-19, algo que finalmente pasó el 22 de este mes. Desde la oficina de la primera dama aseguraron que se trató de "un viaje familiar" que contó con "todos los protocolos y medidas sanitarios", según consignó Ciper.

Colegio Médico ya había pedido el cierre de fronteras debido a la nueva cepa: "Era algo esperable que llegue a Chile" El Secretario Nacional del ColMed, el doctor José Miguel Bernucci, señaló que "la aparición en otros países hacía prever que esto podría llegar a nuestro país".

"Cecilia Morel y sus dos hijas realizaron un viaje familiar a Estados Unidos, cumpliendo con todos los protocolos y normas sanitarias vigentes, incluyendo el test PCR al regreso, cuyos resultados fueron negativos", aseguraron de manera oficial en La Moneda.

La polémica se desató sobre si se debe o no mantener las fronteras abiertas en el contexto que vive el mundo, debido a la pandemia, donde no han sido pocos quienes han cuestionado que no se puedan realizar viajes interregionales, mientras sí se puede llegar del extranjero. Algo que el Canciller Andrés Allamand aseguró que no es "inconsistente".

Lo cierto es que desde el próximo 31 de diciembre todos las personas que ingresen al país, sean ciudadanos chilenos o no, tendrán que realizar una cuarentena de diez días de manera preventiva.

Cecilia Morel, poco antes de su viaje, publicó un saludo de cumpleaños a su esposo: