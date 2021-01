Gabriel Boric no se guardó nada contra Mario Desbordes: "Le abrieron la puerta al fascismo chileno"

Si bien en un inicio parecía una lista de unidad, a solo un día de inscribir los candidatos para la Convención Constituyente ya hay problemas entre Chile Vamos y el Partido Republicano, algo que no dejó pasar Gabriel Boric.

El diputado de Convergencia Social del Frente Amplio le respondió en su cuenta de Twitter a Mario Desbordes señalando que "le abrieron la puerta al fascismo chileno. ¿Esperaban respeto de parte de ellos? Votar por la derecha en Chile es votar por Kast".

Boric se refería a la incomodidad de Desbordes luego de enterarse que Tere Marinovic sería una de las candidatas. El candidato presidencial de RN y el PRI señaló que "pedimos aprobar un pacto circunscrito a constituyentes. La Sra Marinovic nunca estuvo en la lista, y de haber estado, no habríamos dado el ok. Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y media noche".

Pero no solo Marinovic causó polémica. De hecho, en Renovación Nacional pidieron la renuncia del Secretario General del partido, Felipe Cisternas, ya que "no puede ser que se haya bajado a candidatos de manera arbitraria, no se haya respetado la opinión del estamento femenino y, sobre todo, no se haya considerado la voluntad de las bases del partido".

Por otra parte, otro de los nombres que generó controversia desde la entrega de la famosa lista de candidatos del Partido Republicano fue Cristóbal Orrego. El candidato por el distrito 14 había señalado en 2014 como profesor que "muchos homosexuales llevan su problema con dignidad y no salen del closet", algo por lo que el diputado Francisco Undurraga de Evopoli manifestó su malestar.

