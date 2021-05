María Luisa Cordero barrió el piso con derrota de Cathy Barriga: “Me alegra muchísimo que haya perdido”

La doctora María Luisa Cordero criticó en su programa de radio El Conquistador a la alcaldesa Cathy Barriga, quien en las elecciones del fin de semana perdió el sillón del municipio de Maipú ante Tomás Vodanovic.

Si bien es cierto que Cordero tampoco logró un cupo en la Asamblea Constituyente, se mostró satisfecha en el programa “Sentido Común” con su votación.

“No gané, al revés, perdí de una manera muy sorprendente porque saqué 14.860 votos y no fui elegida y el hijo de Ossandón, por ejemplo, consiguió 13.714 votos y sí salió”, dijo.

Tras ello, la doctora comentó el caso de Maipú, donde aseguró que le dio “muy buena impresión” Vodanovic. “Él criticó a su propio partido, que es el Frente Amplio, de que ellos llenaron veinte cupos en la Cámara de Diputados y se preocuparon narcisísticamente de sus desarrollos personales y postergaron al país”, agregó.

“A mí me dio mucha ilusión y mucha esperanza el joven. Me conmovió. Yo espero que el señor no destiña y se comprometa con la gente de Maipú que lo ha estado pasando tan mal”, dijo la profesional de la salud, quien aprovechó la oportunidad para criticar la cuestionada gestión de Barriga.

Las críticas a Cathy Barriga

“Me alegra muchísimo que haya perdido la alcaldesa, porque ella a mí me llevó a la justicia por haberle dicho unas cuantas verdades. Es parte de su narcisismo, del egocentrismo esteroide que tiene, entonces yo me alegro que ella no siga siendo alcaldesa de Maipú, porque Maipú iba al despeñadero con ella”, afirmó.

Entre los argumentos con los que trató de contextualizar la derrota de la esposa del hijo del candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, la doctora apuntó al mal uso de los recursos municipales.

“Un tremendo forrado de plata, pago excesivo de horas extraordinarias y un desperdicio de agua. Este joven (Vodanovic) dijo en la mañana que el 60% del agua que produce Maipú se bota en la calle. Entonces, yo me alegro que no haya salido reelegida la Cathy Barriga. No lo digo con maldad, lo digo como reconociendo un hecho”, cerró.