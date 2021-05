Madre de hermanos asesinados en El Bosque entrega su teoría: “Quizás sintió celos de parte mía, de tanto amor que yo le entregaba a mis hijos”

La madre de los hermanos asesinados en la comuna de El Bosque, Catalina y Rubén, Claudia Ubilla, entregó su teoría sobre los motivos que pudo tener el principal sospechoso del crimen de sus hijos, para cometerlo.

En conversación con “Mucho Gusto”, Ubilla dijo que “quizás sintió celos de parte mía, de tanto amor que yo le entregaba a mis hijos, porque varias me indicó y me decía ‘Claudia, a mí me hubiera gustado que mi mamá fuera así’ o ‘Claudia, me hubiera gustado que mi mamá se hubiese preocupado de mí’, cosas así. Yo le decía, ‘bueno, quizás no ocurrió en ese momento, pero ocurrió ahora’. Creo que fue eso, un arranque de celos y rabia que generó que esta persona procediera de esa manera tan terrible”.

“Sospecho de él, totalmente. Está todo muy claro lo que sucedió, no hay cómo decir que no fue él. Fue él porque no está su ropa, sus animales que tenía, no llegó a trabajar, cerró sus redes sociales, me bloqueó del teléfono… Él fue”, sostuvo.