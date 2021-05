Ximena Rincón dice que no bajó candidatura y pide respuesta de junta DC: increíble

La senadora DC Ximena Rincón envió un audio a sus cercanos donde indica que ella no bajó su candidatura presidencial. Ella, dice en este audio, declaró su “disposición” del cargo. Esta “disposición” todavía no ha tenido respuesta de la junta nacional de la DC, dijo ella. No se bajó, como muchos suponían, entonces.

“Espero que la junta se pronuncie sobre mi puesta a disposición del cargo, porque ayer (miércoles) no se decidió nada”, dice la grabación que circuló durante la tarde de este jueves. Hay que recordar que ayer la senadora Yasna Provoste también dijo que la junta le pidió ser candidata y ella declinó.

Entonces, ahora Rincón considera su candidatura en “stand-by” a la espera de una respuesta de la junta nacional programada para este sábado. Pero, según publicó La Tercera, pasadas las 20 horas la directiva del partido resolvió que cancelaba esta junta del sábado, hasta nuevo aviso.

Rincón venció en unas elecciones internas a Alberto Undurraga para pasar a ser la candidata del partido de cara a las primarias. Las primarias legales no podrán ser, debido a que Unidad Constituyente, de la cual forma parte la DC, no las inscribió anoche ante el Servel.

Además, en la reunión de la junta del martes en la noche, la candidatura de Ximena Rincón fue apoyada por poco más del 50% de los integrantes de la junta. Es decir, no fue un voto unánime. Ahí ella se declaró en reflexión.