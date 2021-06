Cata Vallejos escribió mensaje tras polémica por vacuna: “Me encuentro reiniciándome”

Cata Vallejos volvió a escribir este martes 1 en su Instagram. Esto, luego de la polémica que desató en redes sociales. Ella anunció que no se vacunará contra el covid-19 porque ya se había contagiado y por eso, tenía anticuerpos. Entre los argumentos que dio también estuvo que ella casi nunca se vacunaba contra ninguna enfermedad.

A continuación Cata Vallejos, influencer y ex calle 7, recibió una avalancha de críticas por su decisión. Ella misma contó que le llegaron mensajes de todo tipo a su cuenta de Instagram. “¿Me piden empatía y no son capaces de mirarse el ombligo, me desean la muerte? Me insultan muy feo… ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué les pasa por su cabeza?”, escribió ayer lunes 31.

Veinticuatro horas después de eso, publicó un mensaje más reflexivo.

“¿En qué nos estamos convirtiendo? Es una pregunta que me he hecho últimamente. Vivir en carne propia la violencia verbal, amenazas, burlas… simplemente por el hecho de dar mi opinión en cuanto a mi forma de actuar con mi propio cuerpo”, dijo Vallejos.

Y preguntó ahí mismo: “¿Alguna vez has pasado algo similar? ¿Te han atacado de una manera que sabes que no te mereces? Quizás en tu colegio o escuela, quizás en la universidad, quizás entre tu ‘grupo de amigos’ de infancia. Y lo digo así entre comillas, porque claramente no eran tus amigos”.

Continuó: “¿Y saben por qué? Porque el que es feliz con uno mismo y disfruta de la vida no tiene tiempo de hacer el mal a nadie. Al ver este tipo de actitudes de personas, me pregunto ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Es así como queremos enseñarle a los que vienen después? ¿Con violencia? ¿Con no respetar al otro, a pesar que tenga una postura u opinión distinta?”, volvió a preguntarse.

Cata Vallejos se contesta

Por supuesto se contestó: “La verdad es que yo no. Y jamás, jamás, voy a estar de acuerdo con que se discrimine a alguien por pensar diferente. Somos seres humanos, somos todos distintos, y también por eso podemos no pensar igual. No por eso vamos a juzgar a alguien aunque sea el único en el mundo. Es su pensamiento, es su creencia y se debe respetar. Es la base de todo”.

Este es el mensaje que Vallejos publicó y luego eliminó.

Y a modo de conclusión dijo “¡Como seres humanos tenemos la capacidad de razonar, de amar, de sentir y de vivir! ¡Que es lo más importante! No nos olvidemos de eso. ¡En estos momentos me encuentro reiniciándome y llenándome de amor del bueno! Nuevamente, quiero agradecer los miles de comentarios tan lindos que me han llegado 🙂 y de verdad espero de todo corazón más amor en el mundo Sé feliz con ver feliz al otro. ¡Ahí, lo entendiste todo!”.

Sin embargo, pocos minutos después de publicarlo, el mensaje fue borrado de Instagram.