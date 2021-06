Jadue en picada contra Anatel: “Nunca han criticado a los empresarios que controlan los medios”

Durante la última jornada se dio a conocer la respuesta de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) que reaccionó ante la propuesta del candidato presidencial Daniel Jadue (PC), de “revisar la concesión” de los canales de televisión y otros medios de comunicación mediante un “consejo ciudadano” que determine si cumplen o no con las características de “objetividad y pluralismo”.

Anatel emitió una declaración pública donde sostuvo que “intervenir la línea editorial” de las estaciones televisivas, es una práctica que, contrario a lo que se pretende con el proyecto del presidenciable “puede afectar el pluralismo”.

Tras esto, el candidato respondió esta jornada durante una actividad de campaña en Temuco, acusando que “me sorprende que Anatel nunca haya puesto ninguna declaración para criticar cómo los empresarios controlan las líneas editoriales de los medios. Me llama la atención que a los que no les molesta que los empresarios pongan la línea editorial de los medios les preocupe que pueda haber un consejo ciudadano que sencillamente regule y asegure pluralidad”.

A lo anterior agregó que “me preocupa mucho que los que no dijeron nada cuando los medios de comunicación despidieron a varios periodistas y comunicadores sociales de sus canales porque estaban cubriendo el estallido social de una forma que a los dueños de los canales y al Gobierno no les gustaba, Anatel se mantuvo en silencio”.

Continuando con su crítica advirtió que “pareciera que Anatel no tiene mucha cercanía con la libertad de prensa y con el derecho a la información hoy día, cuando efectivamente queremos asegurar que todas las voces tengan expresión en los medios, promover la aparición de medios comunitarios y de otras voces que han estado silenciadas durante todo este tiempo”.

Para finalizar, el alcalde de Recoleta reflexionó: “Yo me pregunto si alguna vez ustedes han visto en los medios de los grandes empresarios, de los dueños de la banca y de las mineras, a las personas de las zonas de sacrificio, a los que acusan que hay contaminación o a las víctimas a las votaciones de los Derechos Humanos”.

“Esta es nuestra propuesta: promover de manera proactiva a través de financiamiento estatal una visaje equitativo para que hayan más voces y que todas tengan derecho a acceder al espacio radiofónico y televisivo que están al servicio del país”, cerró.