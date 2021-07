Mark González después de la golpiza en Lo Barnechea: “Estoy hecho m.”

Mark González, el exfutbolista y conductor de programas de televisión, puso este miércoles 30 un video en su Instagram para agradecer el apoyo que recibió luego de la golpiza de la que fue víctima cuando el fin de semana intentó ingresar al cerro Loma Larga en Lo Barnechea.

El hecho quedó registrado en un video y ahí se ve cómo Mark González recibió los golpes de los cuidadores de un acceso al cerro e incluso, aparentemente, la embestida de un caballo. Debido a estos hechos, a tres personas las formalizaron en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

En el video que colocó en Instagram, Mark González partió diciendo que quería agradecer el apoyo que recibió. “Me siento con la necesidad de tener que hacerlo. Desahogarme de alguna manera. Transmitirles que el apoyo de ustedes ha sido súper emocionante. Han sido cientos y cientos de mensajes. Acabo de subir un montón de historias y no subí más historias porque ya se cumplieron las 24 horas. Créanme que he leído cada mensaje, cada uno. Ha habido mensajes que dicen ‘sé que nunca leerás o escucharás esto’ y lo he hecho. Y por eso quiero mandar este video general para agradecerles realmente el apoyo”.

Mark González dijo que su afán ahora es “poder pelear y luchar contra algo que hoy en día es necesario. Los espacios privados a que se hagan públicos. Llámese cerros, montañas o playas. Si hay algo bueno que rescatar de toda esta situación lamentable es justamente eso. Para que no vuelvan a ocurrir estas situaciones. Pasan a diario. Las veo en este mismo cerro”.

El exseleccionado chileno dijo que situaciones como la que él tuvo que enfrentar “pasan en todos lados. La gente no lo sabe, porque tienen que pasar situaciones como ésta, a una persona pública, para que pueda tener ese espacio televisivo o justamente las redes sociales. Pero al ser una persona pública obviamente llama la atención. Y eso es lo que yo quiero aprovechar. Esta situación para poder pelear lo que todos queremos. Que estos espacios sean libres”.

En cuanto al episodio en sí mismo, Mark González dijo que “obviamente se haga justicia. No se lo deseo a nadie. Un episodio lamentable. Estoy hecho mierda, pero a mí me importa una raja. Lo volvería a hacer mil veces si es necesario. Yo creo que cada papá se pondría en mi lugar y creo que también lo harían. Pero obviamente que es una situación súper lamentable que esperemos que no vuelva a ocurrir”.

Al final dijo que ahora “todo está en manos de la justicia y esperamos que se pueda llegar a un buen puerto. El resto de las cosas se irán sabiendo en el camino, pero de mi parte aquí cumplo con compartir este video de agradecimiento. Por mi lado yo voy a seguir hasta las últimas, en todo sentido, en el tema de lo que aconteció con mi familia y conmigo. Y por otro lado, para poder lograr lo que todos necesitamos”.