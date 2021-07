Peluches de Cathy Barriga: concejal recibió pedidos para venderlos, pero no se puede

Los peluches de Cathy Barriga, encargados cuando era alcaldesa de Maipú, se convirtieron en un ícono de la cultura popular. Eso asegura el concejal Bladymir Muñoz, quien dijo que ha recibido muchos pedidos para venderlos, pero que no se puede.

Se trata de Renacín y Smapina, los peluches de Cathy Barriga mandados a hacer a China para incentivar la matrícula en liceos municipales e incentivar el cuidado del medioambiente. En una entrevista con “Podría Ser Otra Cosa” de radio Biobío, dijo que hay entre 6 mil y 7 mil peluches. Más o menos la mitad de los que se encargaron. El costo total llegó a los $54 millones

Bladymir Muñoz dijo que uno de los objetivos no se cumplió. Esto porque durante el tiempo que Barriga lideró el municipio se perdieron 1.300 matrículas en educación municipal.

Peluches invendibles

En todo caso, Muñoz dijo que “como fueron comprados con dineros públicos, los peluches no se pueden vender. No sabes la cantidad de gente que me ha escrito por redes sociales para comprar un peluche. Es impresionante. Yo creo que ya pasan a ser un ícono de la cultura pop, de lo que fue la gestión pasada. Pero no se pueden vender y tampoco se pueden regalar a privados como selectivamente”, añadió.

Es por eso que ese jueves, Muñoz anunció que respecto de los peluches de Cathy Barriga hará lo siguiente: “Queremos oficiar a nuestro alcalde, el día jueves en concejo, para que estos peluches tengan un destino como por ejemplo organizaciones de niños y niñas en situación de discapacidad, hogares de Sename, Junji, jardines, que cumplan por último un cometido de juguetes para niños y niñas”.

El martes el concejal denunció a través de redes sociales el abandono de los peluches en el edificio de la Comisión de Educación (Codecu) de Maipú. Ante esto, Muñoz aclaró que “deben haber alrededor de 6 a 7 mil peluches de los 15 mil que se compraron. Nos encontramos con la sorpresa e hicimos una video denuncia de que estos peluches que se compraron hace 3 años, para un fin en particular, estaban botados”.