Tere Marinovic quiere que anden recordándole: no se vapea en la convención

Tere Marinovic, la constituyente del Distrito 10 en un cupo republicano, dijo la tarde de este jueves 8 que aspira a que le anden recordando que no se puede vapear en la Convención Constituyente. Explicó que ella es “anárquica” y por eso se le olvidan cosas como esa o que no se puede andar sin mascarilla ni vapear… en plena pandemia del coronavirus.

La “confesión” la hizo Tere Marinovic en la parte final de la tercera sesión de la Convención, cuando se estaban contando los votos sobre la declaración por la libertad de los presos de la revuelta. Fue debido a una queja que planteó la constituyente Rossana Vidal, del distrito 20 y perteneciente a la Lista del Pueblo. Ella pidió la palabra para hablar de las medidas sanitarias.

“Un grupo de covencionales que pertenecemos al área de salud decidimos ponernos a disposición y validar protocolos sanitarios. En mi calidad de enfermera he tenido que recibir, de manera reiterada, mensajes a través de las redes sociales. Haciéndome casi un llamado de que preste atención y que cuide por ejemplo…”, empezó diciendo Rossana Vidal.

Y aunque nunca nombró a Tere Marinovic, resultaba evidente a quién se refería, dado que la constituyente de derecha fue fotografiada vapeando. “No voy a personalizar, pero cada uno en su capacidad de razonamiento interno lo entenderá. He tenido que dar respuesta de por qué por ejemplo se usa cigarro electrónico y se sacan la mascarilla. Por qué se pasean por los pasillos sin mascarilla. He tratado de acercarme a cada uno con el máximo respeto para decirles ‘por favor, lo están enfocando, póngase su mascarilla’”, señaló.

Tere Marinovic responde

Entonces, casi de inmediato vino la respuesta de Tere Marinovic, en su propia intervención. “A la convencional Rossana Loreto, ¿no? ¿La enfermera? Me siento relativamente interpelada por ella. Me da la impresión de que la que vapea soy yo. No sé si hay alguien más. Y yo soy bastante desordenada y bien anárquica”, se justificó Marivonic.

“Yo al menos le quiero decir que le confiero todo el poder del mundo para recordarme las normas y cumplirlas. Porque tengo la mejor disposición. Y se me va a olvidar no una vez sino miles, que no debo sacarme la mascarilla, que no debo vapear. Yo voy a volver a hacerlo, pero estoy llana a que me lo recuerden y a rectificar el rumbo. Sí, soy un poco anárquica”, insistió.