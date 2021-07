Beatriz Sánchez ante críticas del PC por falta de apoyo en vicepresidencia: “No nos quedamos en la pelea chica”

Beatriz Sánchez, la constituyente del Frente Amplio, abordó la noche de este miércoles 28 las críticas que formuló el PC porque el FA no entregó el apoyo necesario a Bárbara Sepúlveda para convertirse en vicepresidenta. Para ocupar ese cargo en la Convención, la constituyente PC requería once patrocinios del FA, pero sólo el ofrecieron seis. Bajó su postulación.

En declaraciones a la salida de la jornada de la Convención, Beatriz Sánchez dijo que “hemos estado permanentemente como Frente Amplio por mantener el pacto Apruebo Dignidad. Cada vez que sentimos agresiones de ese tipo no hemos salido a tirar agresiones de vuelta. Para nosotros esta convención es demasiado importante. No nos quedamos pegados en la pelea chica ni en tirar de vuelta ni en contestar ese tipo de cosas. No nos vamos a contaminar con lo que pasa afuera”.

Chile Digno, de hecho, sacó una declaración, donde dice que “resulta incomprensible que el Frente Amplio haya decidido distribuir los votos de sus constituyentes entre diversas fuerzas políticas e ideológicas, demostrando su incapacidad e asegurar, con su apoyo, los patrocinios requeridos para presentar una candidatura a vicepresidencia como Pacto Apruebo Dignidad”.

El pacto Apruebo Dignidad NO es un decorado, la responsabilidad política exige Respetarlo! A propósito del patrocinio a la vicepresidencia pic.twitter.com/jv03LahM5x — Carmen Hertz Diputada #JaduePresidente (@carmen_hertz) July 29, 2021

Además, Beatriz Sánchez explicó que “sí hubo patrocinios del Frente Amplio, de manera diversa y apoyando al pacto que pertenecemos, que es Apruebo Dignidad. Somos 16 convencionales constituyentes del Frente Amplio. Y ese es un número acotado. Trataría, y lo digo con harto cariño a mis compañeras y compañeros constituyentes, de no traer a la convención discusiones que no tienen que ver con la convención”.

Beatriz Sánchez se explica

A Beatriz Sánchez le recordaron que con votos del PC resultó electo como vicepresidente Jaime Bassa. Y ella dijo que “no seguimos las lógicas clásicas de los partidos, de tú me das tanto, yo te doy tanto. Dimos los patrocinios para Apruebo Dignidad porque es nuestro pacto. Pero tenemos que mirar lo que estamos haciendo. Esta es una convención para hacer la nueva Constitución. Y esto ojalá no se contamine con las otras luchas políticas”.