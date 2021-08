Caso de vulneración a pequeña paciente en Roberto del Río acelera tramitación de Ley Mila

Para este lunes se comprometió poner en tala en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley Mila, que pretende garantizar que los padres puedan acompañar a sus hijos internados.

Tras visibilizarse el caso de una pequeña de 1 año internada en oncología del Hospital Roberto del Río, que estaba amarrada a su camilla y orinada, un grupo de parlamentarios junto a la defensora de la Niñez, visitaron el centro asistencial y comprometieron acciones para que hechos como estos no se repitan.

“Como defensora de la Niñez no concibo que en este país tengamos que legislar para que los papás estén con sus hijos en un hospital y estamos en el siglo XXI y parace que lo necesitamos”, dijo Patricia Muñoz.

↪️”No concibo que en este país tengamos que legislar para que sus papás estén con sus hijos en el hospital, pero estamos en 2021 y parece que lo necesitamos, por eso espero que avancemos en esto con rapidez” señaló la Defensora sobre la tramitación de la #LeyMila tras la reunión pic.twitter.com/TaXA8WVplB — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) August 4, 2021

Por otro lado, Miguel Crispi, presidente de la comisión de Salud de la Cámara, indicó que “el lunes va a estar en tabla, ya que junto al derecho de los padres, necesitamos también recursos, no vale darles el derecho para que un papá o mamá tenga una silla de colegio para que esté al lado de su guagua”.

“Hoy en Chile todo lo que tenga que ver con la crianza, el parto, está determinado con la billetera, con el presupuesto”, precisó Crispi.

El caso que impactó a todos

Durante la tarde de este martes comenzó a circular un video en donde se ve a una pequeña paciente de oncología del Hospital Roberto del Río, amarrada a su camilla y orinada, mientras su madre llora desconsoladamente al verla en este estado.

La madre de la pequeña Anika García, explicó el hecho. “Me voy a lavar las manos y veo a la niña en la condición en que está, esa grabación fue en ese momento mientras yo entraba, me desconcerté, me sentí mal porque es mi hija y eso no se le hace a ningún niño, a ninguna persona”.

“Estaba amarrada y orinada, la excusa es que se había arrancado la sonda, pero no tiene justificación“, dijo la mamá.