“Esa institución es una mierda, llegaremos hasta las últimas consecuencias”: familia de Valeria Vivanco emplaza a la PDI por crimen de funcionaria

Hoy esperaron por horas en la reconstitución de escena y sufrieron por un mes y medio con los detalles que estuvieron detrás de la muerte de Valeria Vivanco, la subprefecto de la Policía de Investigaciones que murió baleada mientras investigaba el caso de la muerte de Savka Sandoval en un operativo en el que la PDI se enfrentó a dos jóvenes.

Y luego de los resultados de la reconstitución de escena, en el que ninguno de los funcionarios involucrados en el procedimiento reconoció haber disparado el arma que acabó con la vida de Vivanco, es que sus familiares salieron a reclamar lo que para ellos fue un evidente “ocultamiento” de información de la PDI respecto del crimen contra Vivanco.

El emplazamiento de la familia de Valeria Vivanco a la PDI

“Esa institución es una mierda. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer todo. Nos quitaron a una niña buena de adentro, ella no se merecía esto, ellos hicieron un pacto de silencio. Con esta pericia nos estamos dando cuenta de las grandes contradicciones que tuvo la investigación”, dijo Daniela, la hermana de Vivanco, quien responsabilizó a la institución policial de complicar la investigación del caso.

“El SML no nos ha dado ninguna ficha de la muerte de mi hermana. Todos se equivocaron y son la Policía de Investigaciones. Nos ocultaron información. Que se pudran. Uno de los oficiales llegó de terno, de cuello y corbata. Así se disfrazan, pero nosotros tenemos más información que le daremos a nuestros abogados. No habíamos querido hablar para no entorpecer esta investigación”, prosiguió Daniela, quien aseguró que la familia de la funcionaria muerta cuenta con antecedentes desconocidos del caso, que agregarán a la carpeta investigativa de la demanda que presentarán.

“Todos hablaron, nosotros no, por respeto y por el bajo perfil nuestro. Ver a esos desgraciados mentir ha sido complicado para nosotros y que no les quepa duda que vamos a seguir con esto, por todos esos chicos de la PDI, con vocación y convicciones. Lo ocultaron, no sé con qué intención, pero nosotros no vamos a quedarnos callados, lo vamos a decir todo”, cerró.

Tan dura como Daniela, la madre de la subprefecto Vivanco, apuntó sus dardos hacia el exdirector de la PDI, Héctor Espinoza, a quien emplazó para decirles porqué no les dieron mayores detalles de la investigación.

“Quiero decirle a Héctor Espinoza: ‘me quitaron a mi hija’, yo les entregué una hija viva y me entregaron una hija muerta. Soy la madre de ella. Yo quería saber del último respiro de mi hija y nunca me dijeron. Y 40 o 50 días después me entero en la reconstitución de escena que había una señora que iba en el auto y que ayudó a mi hija en el auto. Esto es una gran mentira de la PDI. Que el señor Espinoza nos dé la cara”, enfatizó.