Cristián Cuevas: “Yo soy el candidato de la Lista del Pueblo”

Cristián Cuevas, el expresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), dijo la noche de este martes 10 que él es el candidato de la Lista del Pueblo (LDP). Así lo indicó en medio de las disputas de distintas fracciones de la LDP. Durante esta jornada un grupo bajó su candidatura, otro lo levantó y finalmente dijeron que el candidato se resolverá en una consulta.

Sin embargo, en “Mentiras Verdaderas” de La Red, Cristián Cuevas dio su versión de estos hechos. “Yo no estaría acá si la LDP no me hubiera invitado. Hace 10 días estaba en mis actividades. Fue la coordinación política la que me llamó. Lo principal es que ellos me llamaron Y el martes de esa semana en el ejercicio de su propia soberanía yo gané”, dijo respecto de la primera elección de la LDP que lo ungió.

Luego Cristián Cuevas dijo que “se generaron dificultades que no son de mi responsabilidad. Yo jamás en las conversaciones con la coordinación política se me manifestó algo distinto. Después de hace una segunda votación, vuelvo a ganar. Y el viernes por unanimidad ratifican la candidatura. No me puedo hacer cargo de los procedimientos internos. El domingo me reuní con el coordinador político. Logramos un acuerdo para lanzar nuestra candidatura en Quintero. La verdad que yo… mi candidatura sigue en pie”, insistió.

Cristián Cuevas añadió que “invito a quienes me acompañen a levantar los patrocinios. No es un proyecto personal. Soy el candidato de la Lista del Pueblo y de los pueblos, porque hay distintas expresiones”.

Cristián Cuevas y la pugna interna

En cuanto a las disputas internas que generó su candidatura, Cristián Cuevas dijo que “ahora la LDP tendrá que resolver su situación interna. Son jóvenes, con ímpetu. La LDP tiene mecanismos de democracia delegativa que obviamente la política formal no logra entender”.

Además, el candidato de la LDP rechazó apoyar al candidato de Apruebo Dignidad. De hecho, recordó que él trabajó por Daniel Jadue y que nunca tuvo el compromiso de apoyar a continuación a Gabriel Boric. “Gabriel logró una amplia victoria, pero es insuficiente para gobernar Chile. Daniel ha dicho que esto es una derrota momentánea. Yo desde el primer día dije que no iba a votar por Gabriel, porque no representa el campo en que queremos avance nuestro país”, señaló.