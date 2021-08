Lista del Pueblo: coordinadora confirma que Cristián Cuevas no es su candidato presidencial

La Lista del Pueblo informó la tarde de este jueves 12 quiénes son sus tres precandidatos presidenciales. Y entre ellos no incluyó al exsindicalista Cristián Cuevas, pese a que éste lanzó su candidatura y se definió como el abanderado de la Lista del Pueblo. La coordinadora de la LDP, Verónica Guzmán, ratificó que esto no es así.

En una entrevista con CNN Chile, Verónica Guzmán dijo que ellos anunciaron una consulta ciudadana e invitaron a candidatos del mundo independiente para que se sumaran. Pero eso tenía algunas cláusulas. “Manifestarlo abiertamente y firmar un compromiso con la Lista. Ocurrió con tres candidatos, que son Diego Ancalao, Soledad Mella e Ingrid Conejeros”, dijo.

#HoyEsNoticiaCNN | Verónica Guzmán, coordinadora de La Lista del Pueblo, tras anuncio de precandidatos presidenciales: "Invitamos a candidatos del mundo independiente a que firmaran un compromiso. Cristián Cuevas no ha hecho ese compromiso."@matiburgos https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/of2CROeIts — CNN Chile (@CNNChile) August 12, 2021

Sin embargo, dijo la coordinadora de la Lista, “Cristián Cuevas no hizo ese compromiso, no firmó esos principios, no se manifestó. Dejamos la invitación abierta y no ocurrió. Por tanto, los otros tres son los precandidatos oficiales de la Lista del Pueblo”, aseguró. La geógrafa insistió en que la LDP no baja ni sube candidatos. “La postura oficial de la Lista siempre es hacer estas consultas ciudadanas”, dijo.

Guzmán dijo que “no estamos en momentos de elegir candidatos a dedo. La verdad es que es la ciudadanía la que tiene que elegir. El pueblo debe manifestar quiénes son los candidatos más idóneos. Por tanto, la Lista va por ese principio: que el pueblo elija sus candidatos y no nosotros. No somos un partido político, no designamos un candidato”.

Lista y filtraciones

Y respecto del documento del Tricel de la LDP donde Cuevas obtenía 43 votos para ungirse como candidato, ella dijo que “fueron filtraciones que denunciamos. La postura oficial de la Lista son estas tres precandidaturas que asumieron el compromiso”. Y la consulta será la capacidad de juntar firmas ante el Servel. El que junte más firmas tendrá el apoyo de la LDP para ser su abanderado presidencial.