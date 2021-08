Sergio Vargas insiste en que no tuvo que ver en la salida de Johnny Herrera de la “U” ya que fue una decisión unánime del directorio azul

Sergio Vargas insistió en que la salida de Johnny Herrera de Universidad de Chile fue una decisión tomada de forma unánime por todo el directorio de Azul Azul, en la que tanto él como Rodrigo Goldberg, como directores deportivos de la “U”, nada tuvieron que ver.

La polémica suscitada en su momento por los dichos del arquero universitario, respecto de su abrupta salida del cuadro azul, apuntaron a la mala relación que tenía con Vargas y Goldberg, a los que el ahora comentarista de TNT Sports sindicaba como algunos de los responsables de su salida la “U”.

Johnny Herrera y el abrupto fin a un ciclo en la “U”

“Le preguntamos si se quería retirar en el club. (Hernán) Caputto (exDT azul) habló con él. Son las decisiones menos políticamente correctas, porque no son bien recibidas por la hinchada, pero cuando se cumple el ciclo de alguien es porque no está rindiendo”, señaló Vargas en entrevista con LUN, donde el ahora exdirectivo de Azul Azul aseguró que “cuando se cumple el ciclo de alguien es porque no está rindiendo”.

“La salida de Herrera estaba decidida. Estaban todos de acuerdo en el directorio. Nadie se opuso”, explicó Vargas, que aclaró que la decisión de su alejamiento del cuadro laico la habían conversado con Herrera en un almuerzo de “más de dos horas”.

“Hablamos de todo con Herrera. Y esperábamos tener una relación fluida y que las conversaciones las tuviera con nosotros. Pero cuando (Alfredo) Arias (extécnico de la “U”) lo saca, él empieza con sus declaraciones contra el entrenador y el directorio. El jugador sabía que lo iban a sacar a las 10 de la mañana y después dijo que esperaba no enterarse por la prensa”, cerró el arquero bicampeón con los azules en dos ocasiones (1994-95 y 1999-2000).