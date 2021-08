Jorge Arancibia a comisión de DD.HH.: “Yo los quiero y quiero trabajar con ustedes”

Jorge Arancibia, el constituyente por Valparaíso y Viña del Mar y excomandante en jefe de la Armada, se defendió la tarde de este lunes del voto político que se aprobó en su contra el viernes, en la comisión de Derechos Humanos. El voto político le impediría participar de las audiencias donde expusieran familiares o víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Arancibia habló en la sesión extraordinaria de la comisión de Derechos Humanos completa.

En un discurso que él definió como personal, Jorge Arancibia dijo que con el voto político se cometió “un daño a la institucionalidad. Yo les quiero hacer presente, compañeros de la convención, que esto le ha hecho un daño a esta comisión y a la convención. Hoy había gritos y manifestaciones. Créanme que no soy de los que arma ese tipo de cosas”, dijo el almirante en retiro.

A eso añadió que “mi actitud es de colaboración. Voy a comprometerme en todas aquellas partes para que con mi experiencia el funcionamiento de la comisión sea el óptimo. Con todo respeto a la mesa, camaradas, yo les pido una consideración a este hombre, que les está hablando esta tarde y que se le trate de acuerdo a lo que ha sido mi vida”, insistió.

Jorge Arancibia pidió también “que se me trate según los antecedentes que me acompañan. ¿Tengo derecho a estar sentado aquí? Treinta y tres mil personas me eligieron. ¿Es que soy un ejemplo de antidemocracia? ¿Es que soy un negacionista? Este no es un discurso político. Les estoy hablando desde el corazón”, insistió.

En la parte final de su intervención les dijo que “les estoy hablando para tener un Chile grande. Yo los quiero y quiero trabajar con ustedes y me gustaría que se me pagara con la misma moneda”.