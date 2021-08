Niño de 4 años debió ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir feroz ataque de un perro callejero en Renca

Un perro callejero de la comuna de Renca mantiene preocupados a los vecinos del sector luego del ataque que sufrió un niño de 4 años, que por la gravedad de las lesiones provocadas por el can debió ser intervenido quirúrgicamente.

Fue en el matinal “Mucho gusto” de Mega donde se presentó el caso, que pudo haber pasado a mayores de no ser por la intervención de sus familiares.

Valentina, la madre del menor, explicó que los hechos ocurrieron a mediados de este mes cuando junto a sus dos hijos, el pequeño atacado por el perro y su hija de 9 años, fueron a una plaza en Renca donde estaba el animal.

En ese momento, la hija de Valentina fue quien primero se acercó al perro para acariciarlo y luego el niño de 4 años, quien posteriormente se quedó solo jugueteando con el can.

La madre de los niños nunca vio una situación de riesgo con el animal, algo que cambió unos minutos más tarde al ver a lo lejos a su hijo ensangrentado y el perro encima de él. En cosa de segundos, relata Valentina, corrió hasta el lugar y le lanzó un celular al perro, que no dejaba levantarse a su hijo, para lograr detener el ataque.

No es el primer ataque del perro callejero

“Mi hijo está estable, bien. El martes entró a cirugía nuevamente para sacarle los puntos, pero ha sido terrible. Hago un llamado a la responsabilidad de la gente”, explicó la madre del menor, quien señaló que el can callejero era “un perro grande, viejo, pero grande”.

“Muchos vecinos me asistieron, me ayudaron y me socorrieron ese mismo día. El municipio llegó el día viernes 13 (de agosto) a sacar al perro y retirarlo del lugar”, prosiguió Valentina, quien afirmó que el de su hijo no había sido el primer caso de un niño atacado por el mismo perro.

“El caso de mi hijo es segunda vez que ocurre. La primera atacada por el perro fue una niña que tuvo el accidente en diciembre del año pasado, quedando con más de 58 puntos en su cara y cabeza. La niña tiene nueve años”, dijo Valentina.

Por la peligrosidad del animal, funcionarios municipales debieron retirar al perro del lugar.