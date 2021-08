Tío de adolescente perdida cuenta cómo la encontró: “Fue por instinto”

El tío abuelo de la niña perdida en Limache Pablo González se convirtió este martes 31 en la primera persona que dio con su paradero. La adolescente se encontraba arriba de un cerro, mientras su búsqueda se intensificaba por las áreas rurales de esta comuna. La última vez que se le vio fue en la tarde el lunes, luego de salir de su casa sin sus documentos ni su teléfono celular.

Entonces, según relató a Contigo en Directo de Chilevisión, Pablo González entre quienes empezaron a buscar la misma tarde del lunes 30. Los datos que el tenía hablaban de que a la niña la vieron por última vez en dirección a un cerro. Y precisamente ese fue el cerro que González examinó hasta que dio con unas huellas, que siguió hasta la cima. Ahí encontró a la niña.

Luego, de acuerdo con el relato del tío, “estaba sola cuando yo la encontré. Se veía físicamente bien. Más allá, estaba como un poquito ida. Sentada. No sé, yo llegué ahí por instinto, por huellas que había encontrado. Se encontraba en una parte muy alta del cerro, muy lejos de la población. Estaba a varios kilómetros de la población”, dijo.

Según explicó el tío, “salieron grabaciones en que pasó por una calle con destino al cerro. Uno como es más de campo, más por el instinto, eso es lo que me llevó a ella. Pienso que ella llegó sola, porque no era una parte expedita. Queda bastante lejos. Al otro lado del cerro había casas cerca, pero estaban solas”. También relató que luego de hallarla, “le pregunté cómo estaba de salud y de ahí llamé para que me fueran a buscar con un auto. Primero al papá, pero no me contestaba. Luego llamé a un hermano y me contestó”.