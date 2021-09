Mujer reveló detalles de la tragedia de gemelos Bartsch: “Los accidentes fueron casi simultáneos”

La mujer que iba de copiloto de Cristhofer Bartsch y que permaneció en el sitio del choque luego de que éste se estrelló Providencia entregó su versión de la tragedia de los gemelos hijos de Fritz Bartsch. Éste último era dueño de los gimnasios Pacific Fitness, pero a comienzos de junio lo encontraron muerto en su casa, luego de que su negocio llevaba quince meses cerrado debido a la pandemia.

La noche del miércoles al jueves Cristhofer y Alexhander Bartsch sufrieron sendos accidentes automovilísticos. Cristhofer chocó su auto en Las Dalias con Holanda, en Providencia. Ahí fue donde la mujer copiloto, que se llama Catalina Zomosa, quedó atrapada. Alexhander iba en moto y chocó en la salida La Concepción de Costanera Norte. Ella y su acompañante murieron.

Según publicó “Las Últimas Noticias”, la noche del miércoles Cristhofer iba a dejar a Catalina Zomosa a su casa luego de haber estado en un bar con la otra pareja. “Los accidentes fueron casi simultáneos”, dijo. “Cuando íbamos llegando a mi casa vi unos autos que estaban estacionados. No hubo nada que se cruzara en el camino o la intervención de un tercero. Fue como si él acelerara contra esos autos. Ahí chocamos”, dijo.

Sobre el momento después del accidente dijo que “estuve consciente en todo momento cuando nos dimos vuelta. Nunca perdí el conocimiento. Me protegí con mis brazos, me puse en posición fetal y se activaron los airbag. Recuerdo que le pedí a Cristhofer que me ayuda a salir. Me empujó con todas sus fuerzas por la ventana. Él también salió por sus medios pero se dio a la fuga. No pude ver cómo quedó”, añadió.