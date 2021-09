Diputado RN que votará por Kast no se intimida con presiones de su partido: “Quiero que me expulsen”

Leonidas Romero, diputado de Renovación Nacional que declinó apoyar al candidato presidencial de su partido, Sebastián Sichel, porque votará por el abanderado republicano, José Antonio Kast, aseguró este martes que no teme a las posibles represalias anunciadas por el presidente de su agrupación política.

En entrevista con radio Bío Bío de Concepción, el parlamentario evangélico explicó que mantendrá su postura pese al anuncio que ayer hizo Francisco Chahuán, de pasar su caso al Tribunal Supremo del partido “para que adopten todas las medidas sancionatorias correspondientes”, que incluso podrían derivar en su expulsión del conglomerado.

“Yo no le quiero dar el gusto al partido y al presidente (Chahuán), por el cual me la jugué, voté y acompañé”, dijo Romero, quien cuestionó el autoritarismo de la testera de RN.

Diputado dispuesto a todo por su voto a Kast

“Quiero demostrarle al resto de los chilenos que tenían pensado entrar a cualquier partido, particularmente a RN, que quienes pensamos distinto, que quienes combatimos la corrupción y defendemos nuestros principios ético-morales, no son bienvenidos en el partido”, recalcó.

Romero indicó que, pese al anuncio de Chahuán, hasta el momento nadie del partido se ha contactado con él y que sólo “por la prensa” se ha enterado de su posible expulsión de la colectividad.

“Quiero que ellos me expulsen del partido para decirles ‘mire, ¿se da cuenta? Yo ingresé de forma voluntaria al partido pero me echaron por pensar distinto”, expuso, al tiempo que aclaró que tampoco ha tenido noticias respecto de su candidatura por el Distrito 20 y que no sabe qué pasará con él en ese punto.