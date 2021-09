Amiga de joven desaparecido en Cobquecura: “No tenemos muchas esperanzas de encontrarlo con vida”

Penélope Longa, amiga de Ismael Botti, uno de los tres hombres desaparecidos desde el sábado pasado en Cobquecura, expresó esta mañana en entrevista con el matinal “Mucho gusto” de Mega que familiares y cercanos al astrónomo de 37 años no pierden las esperanzas de hallarlo.

Longa reiteró el llamado a Carabineros, Bomberos y residentes de la zona a mantener la labor de búsqueda de los tres jóvenes, ya que “nosotros como amigos, la gente que es santiaguina, no conocemos la zona. La ayuda debe venir de la gente que conoce la zona”.

Ya van cuatro días de trabajos de búsqueda y aún no se ha dado con el paradero de los desaparecidos, pese a que ayer martes hubo algún atisbo de esperanza al encontrar unas prendas cercanas al sector donde fueron vistos por última vez, las cuales se esfumaron tras confirmarse que ellas no correspondían a Botti ni a los otros dos jóvenes perdidos, Jorge Leiva (36 años) y Diego Águila (31).

“Por lo que yo tengo entendido (las prendas) se encontraron como 15 kilómetros al norte. Es lo mismo que han dicho todos los pescadores y toda la gente que conoce la zona”, afirmó Longa.

Las esperanzas de hallar a los desaparecidos en Cobquecura

“Fue un accidente (…) cuando uno es turista, no conoce las playas. Tú no sabes, tú no ves el peligro cuando no conoces la playa”, recalcó la joven, quien explicó que se están realizando las gestiones para que la búsqueda se extienda más allá del próximo sábado, día en que oficialmente se cerrará la investigación.

“Se está solicitando que se pueda extender el plazo más allá del sábado, aunque realmente lo que ahora apremia es la búsqueda aérea ya que las marejadas son muy impredecibles, sobre todo en el lugar”, agregó Longa, que sobre el final de la entrevista reconoció que a estas alturas tienen pocas esperanzas de encontrar con vida a Botti y sus acompañantes.

“Voy a ser súper sincera al respecto. Como amiga de Ismael, con toda la familia, con todo lo que hemos discutido, nosotros no tenemos mucha esperanza de encontrarlo con vida. Ya han pasado cuatro días y el chico que fue rescatado de la caverna salió con hipotermia a unas pocas horas”, dijo.

“Nosotros vivimos en Chile, sabemos mejor que nadie como país y sociedad, el daño que le hace a una persona no saber qué le pasó a su hijo o qué le pasó a su familiar. Por eso estamos acá, apoyando a la familia y pidiendo que la búsqueda se intensifique de forma aérea para poder abarcar más espacio, encontrarlos y poder dar un cierre a este terrible accidente”, finalizó.