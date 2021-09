Amiga de dentista cubano descuartizado: “Se dio cuenta del consumo excesivo de drogas de parte de ellos”

Este jueves se conocieron nuevos detalles respecto del asesinato del dentista cubano Reinier Sánchez, cuyo cuerpo descuartizado fue hallado el pasado 3 de agosto en la región de Ñuble.

Fue Victoria Parra, amiga del joven cubano, quien en entrevista con Mucho gusto de Mega aportó mayores datos respecto del crimen por el que Rolando Villagrán y Clara González, pareja dueña del consultorio dental donde trabajaba Sánchez en la comuna de Lampa, se mantienen en prisión preventiva luego de ser formalizados por el crimen del dentista.

“Yo le arrendaba una pieza, él llegó sin nada, le pasé de todo y empezamos a tener una amistad y me di cuenta que era una muy buena persona”, señaló Parra, quien acogió a Sánchez en el país.

Las teorías detrás del crimen del dentista cubano

“A fines de junio hablamos por videollamada y él estaba complicado porque tenía muchos problemas en la clínica. Me comentaba que estaba en una guerra ahí, que uno no podía ir para allá y decir que se iba a atender con el doctor Reinier. Sabía que el tipo no era odontólogo”, explicó.

“Mataron a un ser humano, a un extranjero, a una persona que aportaba a este país (…) estamos hablando de una persona que no vino a hacer daño”, agregó Victoria, quien aseguró que la muerte del odontólogo “nos impactó como familia, estamos todos destrozados. Porqué hacerle daño a una persona buena”, se lamentó Parra, quien reconoció manejar mayores antecedentes de la participación de Villagrán y González en el homicidio del cubano.

“Yo sé muchas cosas, sé el trato que le dio esa gente a Reinier. Él no se lo merecía. Ellos debieron estar bien conscientes que el único médico titulado en esa clínica era Reinier Sánchez González y los otros eran personas que no tenían ningún título (…) él no los conocía de antes, él los conoció como sus jefes ahí en la clínica. El jefe se dedicaba a los brackets. No tenía título de odontología, el título tengo entendido que es del hijo, porque él se hace llamar por su hijo y eso Reinier lo sabía”, expuso, al tiempo que indicó que los problemas de Sánchez comenzaron a pocos meses de trabajar en la clínica dental.

“Empezó a tener problemas desde los tres meses con esa gente, malos tratos (…) Reinier se dio cuenta del consumo excesivo de drogas de parte de ellos”, dijo.

Respecto de los motivos que se han conocido en los días posteriores a la detención de la pareja formalizada por el crimen de Sánchez, la amiga del dentista señaló que “hay varios factores. La droga, el triángulo amoroso que tenía Reinier con la mujer, que a mí no me consta mucho, hay varios factores”.