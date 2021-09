Franco Parisi: aseguran que hay acuerdo entre candidato y madre de sus hijos por la pensión alimenticia

ranco Parisi estará en Chile en la primera quincena de octubre, dijeron este lunes 20 en un punto de prensa del Partido de la Gente. Además, Elizabeth Rodríguez dijo que el candidato presidencial no tiene una deuda alimenticia con la madre de sus hijos en Chile. Añadió que entre Parisi y ella existe un acuerdo. Además, dijo que denunciarán a Canal 13 ante el CNTV.

Rodríguez habló este lunes luego de que la noche del domingo 19, Canal 13 emitió un reportaje donde se aseguró que tiene una deuda por pensión alimenticia impaga por $207 millones. Además que hay una orden de arraigo en su contra por esta misma deuda. Debido a este reportaje, el Partido de la Gente anunció que presentará una acción ante el CNTV, “porque filtró información de naturaleza reservada y privada”.

🔴 Elizabeth Rodríguez (Partido de la Gente) sobre arraigo que pesa sobre Franco Parisi: "Para ser candidato hay cosas de la vida privada que no necesitan estar en la palestra".



En su intervención, Elizabeth Rodríguez dijo que “¿hay un procedimiento judicial? Sí, existe. ¿Hay una orden de arraigo? Sí, existe. Por la acusación que generó Canal 13 contra Franco Parisi, como Partido de la Gente mañana presentaremos una acusación formal al CNTV porque filtró documentación específica, que tiene naturaleza de reservada y privada. Afectando un derecho constitucional, que es la honra y la privacidad de la persona, que afecta a Franco Parisi y que estamos en absoluta y completo desacuerdo”, dijo.

Luego Rodríguez añadió que “lo que sea privado de Franco Parisi claramente cada uno tiene su vida privada y muchas veces no necesitamos publicarla. Para ser un candidato como yo, hay cosas de mi vida privada que no necesitan estar en la palestra y que no tienen nada que ver con las capacidades que tenga para ejercer un cargo público. No hay deuda alimenticia, hay un acuerdo entre Franco Parisi y la madre de sus hijos”, añadió la abogada que dijo representar a Franco Parisi ante los tribunales de familia.

Enseguida dijo que “somos Parisi lovers, somos PdGninos”. Y a continuación dijo que “se solicitó que esta medida cautelar (la orden de arraigo) sea desechada. Es por un procedimiento de familia pendiente. No afecta para nada la carrera presidencial. Tenemos un calendario de trabajo. La carrera presidencial de Franco se va a limitar a un trabajo territorial austero”, añadió.