Boric embiste a Sichel: “No te escuché disculparte por celebrar los $65 mil para las familias”

Gabriel Boric, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, le recordó a su contendor Sebastián Sichel una parte de su pasado. Pero no fue su paso por la Concertación. Se trató de la recordada celebración cuando el Congreso dio su aprobación para entregarle $65 mil a las familias chilenas al comienzos de la pandemia. Sichel, en una foto, apareció celebrando dicho monto con Ignacio Briones, entonces el ministro de Hacienda de Sebastián Piñera.

En el debate de CNN Chile y Chilevisión, el candidato Sichel pretendió poner en aprietos a Gabriel Boric con una pregunta sobre violencia. “¿De qué lado estás? ¿Crees que la violencia es legítima en democracia o en realidad crees que la violencia se justifica a veces?”, dijo Sichel intentando imitar lo que en el primer bloque hizo José Antonio Kast. Éste le pregunto a Boric sobre su reunión con Ricardo Palma Salamanca y entonces Boric dijo “paso”.

Sin embargo, ahora Gabriel Boric no pasó. Al contrario, le enrostró a Sichel algo de su pasado inmediato. “Cuando he cometido errores los he reconocido. A todos los que nos están escuchando en la casa, ¿quién no comete errores? La pregunta es si somos capaces de aprender de ellos. Porque ha habido demasiados liderazgos obtusos que no son capaces de reconocer cuando se equivocan. Insisten y perseveran. Sebastián, yo no te he escuchado en ningún momento decir una disculpa por haber celebrado los $65 mil que le diste a las familias, $65 mil después de 15 meses de pandemia. Eso fue lo que vio todo Chile”, dijo.

Entremedio, Sichel alcanzó a decir que en realidad él celebró “la creación del instrumento que hasta el día de hoy sirve”.