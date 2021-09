Evelyn Matthei sobre Franco Parisi: “Mentiroso, fresco y vende pomadas”

La alcaldesa Evelyn Matthei calificó este jueves a Franco Parisi de “mentiro, fresco y vende pomadas”. Matthei habló sobre el candidato presidencial del Partido de la Gente mientras se encontraba en Eliodoro Yáñez viendo cómo arreglaban los postes eléctricos que botó un camión. Y ahí fue que respondió una pregunta que le hizo el periodista José Antonio Neme.

En el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, a Evelyn Matthei le preguntaron qué opinión tenía de Franco Parisi y de lo que se supo en los últimos días sobre su pensión de alimentos. Esto luego de que un reportaje de Canal 13 informó que el candidato debería $207 millones en pensión atrasada y que tiene una orden de arraigo en su contra. Parisi hoy vive en Estados Unidos.

Ante esta consulta Evelyn Matthei dijo que “yo creo que lo que ha sucedido en el tema de pensión de alimentos lo refleja completamente, de lo que es él como persona. A mí me pasó que lo conocí muy brevemente en dos ocasiones. Y con ese conocimiento breve que tuve, me formé una opinión de que era una persona que no tenía ninguna de las cualidades necesarias para llegar a la Presidencia de la República”, señaló la alcaldesa.

Evelyn Matthei enfrentó a Franco Parisi en las elecciones presidenciales de 2013, las que finalmente ganó Michelle Bachelet.

Evelyn Matthei investigó

Ahora añadió que “era frívolo, que era mentiroso, que era fresco y que vendía puras pomadas. Me puse a averiguar un poco más de él”, dijo. “Alguien que no paga la pensión alimenticia lo menos que podemos decir de él es que es un fresco”, añadió. “En esa época debía una cantidad enorme a los profesores en materia de no pago de cotizaciones. Entonces, lo que me llamaba la atención es que este señor había sido decano de economía de la Universidad de Chile. Y estaba rodeado de un aura de seriedad. Me hizo cortocircuito entre lo que yo vi de él como persona y los pergaminos que traía”, dijo Evelyn Matthei.

“Lo que averigüé me llevó al convencimiento absoluto de que esta persona no podía seguir en la política, porque iba a ser, de alguna u otra manera, otro Fra Fra. Vende pomada, con cosas que son medio ciertas y medio falsas. No aportaba seriedad, que es lo que se necesita en un candidato”, dijo.

Según detalló la alcaldesa, “este empresario exitoso, que andaba en Porsche, que le decía a todo el mundo cómo debía comportarse y cómo podía ser más rico, efectivamente es re fácil que a uno le vaya bien cuando no paga las cotizaciones de los trabajadores. Porque uno les retiene los trabajadores y eso era lo que estaba pasando con él”, sentenció.