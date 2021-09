Provoste y pasado de Sichel como lobbysta: “Si no les gusta Wikipedia vayan a LinkedIn”

La candidata Yasna Provoste volvió a sostener este jueves 23 que Sebastián Sichel, uno de sus contendores en la carrera presidencial, tiene un pasado como lobbysta. Y si la noche del miércoles la senadora DC se basó en un artículo de Wikipedia, ahora dijo que la misma información se encuentra en LinkedIn.

De esta forma la candidata de Fuerza Social retomó el tema por el cual Sichel la cuestionó el miércoles. Sichel negó haber sido lobbyta y luego se burló de Provoste cuando le dijo que la información venía de Wikipedia. “Increíble que a esta altura Wikipedia siga siendo fuente confiable para una senadora”, dijo.

Este jueves en Valparaíso, la senadora Provoste dijo que “todo el país vio que cuando le pregunté por el impuesto a los súper ricos, y particularmente por su participación en empresas vinculadas al sector empresarial como lobbysta, él (Sichel) delante de todo el país lo negó“, dijo.

Luego dijo que “si no les gusta Wikipedia vayan a LinkedIn. Si no les gusta eso, vayan a la biografía. Si no les gusta la biografía vayan a la plataforma de lobby. Lo que no puede ocurrir es que nos desviemos de lo central. Aquí él negó que fue parte activa de empresas de lobby, que ha hecho cabildeo por los poderosos de este país”, dijo Provoste.

A continuación dijo que “Sebastián está preocupado de proteger los intereses de los empresarios y de aquellos que durante años hizo lobby a favor de ellos para que las cosas no cambiaran. Nosotros optamos por las transformaciones más profundas que requiere nuestro país”, dijo.