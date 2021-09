Mario Desbordes revela que hizo dos retiros del 10 por ciento

Mario Desbordes, el exdiputado y excandidato presidencial de RN, se sumó a la lista de personeros del oficialismo que hizo el retiro del 10%. En su caso él retiró el segundo y el tercer 10% luego de que terminaron las primarias de su sector. Esto mientras termina de consolidar clientes en el estudio jurídico que instaló después de acabar el proceso eleccionario del oficialismo.

El exdiputado Mario Desbordes hizo esta revelación en el programa “Hola Chile” de La Red. Y fue cuando le preguntaron debido a que los ministros Rodrigo Cerda (Hacienda) y Carolina Schmidt (Medio Ambiente) dieron a conocer este viernes que ambos retiraron uno de los tres 10% que se han instaurado hasta ahora. Cerda retiró el primero, cuando no era ministro.

De todas maneras, Mario Desbordes apoyó al ministro Cerda y rechazó la idea que tienen algunos de exigirle la renuncia. “Me parece que es una exageración tremenda. El ministro no era ministro y lo retiró en el marco de lo que era este proyecto, que yo peleé con dientes y uñas. En ese momento estaba convencido que no había otro alternativa. No sólo en los sectores populares”, dijo.

A continuación añadió que en su caso personal “estoy dedicado al derecho. Yo soy abogado. Terminó la primaria y me reinstalé en mi oficina de abogados. Estoy lleno de posibles buenos clientes pero en estos dos meses los ingresos por supuesto no son lo que uno esperaría. Yo hice recién dos retiros, el segundo y el tercero. Y lo hice porque tengo que pagar cosas. La realidad mía la puede estar viviendo mucha gente”, dijo.

Entonces, se preguntó si el cuarto retiro del 10% se justifica. “Yo creo que en general la mayoría de la población que necesitó el primero y el segundo hoy está ayudada por el IFE y por los demás bonos. Pero yo no soy quien, no tengo moral, porque sé que hay mucha gente que está necesitándolo igual. ¿Si fuera diputado, lo apoyaría o no? Entiendo a los diputados que lo están votando a favor”, concluyó.