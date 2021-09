Yasna Provoste se autotrolea tras recurrir a Wikipedia para enredar a Sebastián Sichel

Yasna Provoste, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, apareció este viernes 24 con una nueva idea sobre el uso de Wikipedia. Pero lejos de dar indicios de arrepentirse de haber ocupado ese sitio web para perturbar al candidato oficialista Sebastián Sichel, ahora festinó con su uso.

En la cuenta de TikTok de su hija, en una muy breve secuencia, ella bailó al rito de Katy Perry celebrando el empleo de Wikipedia. “Si mi mamá cita a Wikipedia en un debate presidencial yo puedo citar Wikipedia en mi tesis”, dice antes de ponerse a danzar en coreografía con la senadora.

La secuencia llevaba hasta esta noche más de 367 mil visitas. Se trata de la canción “Hot N Cold” de la estadounidense. Y en especial aquellos versos que dicen “That you’re no good for me // ‘Cause you’re hot then you’re cold”. El video de esa canción es de un novio que cambia de opinión en el altar.

Hay que recordar que Yasna Provoste dijo que Sichel era lobbysta en el debate presidencial de CNN y CHV. Esto molestó al exministro de Sebastián Piñera, que dijo que él nunca trabajó de lobbysta. Entonces Provoste citó como fuente a Wikipedia y ahí Sichel le dijo algunas ironías al respecto.

Ayer Provoste insistió con el tema y dijo que “si no les gusta Wikipedia, vayan a LinkedIn, ahí también lo podrán encontrar”.