Marcela Vacarezza critica a manifestantes por quemar carpas de migrantes en Iquique

La masiva manifestación que se dio esta mañana en la Plaza Brasil de Iquique y los posteriores incidentes que un grupo de personas provocaron al prender las carpas y utensilios de un grupo de familias de migrantes que este viernes fueron desalojadas por Carabineros del lugar, provocaron una serie de opiniones en redes sociales.

Una de ellas, de la expanelista del Buenos días a todos de TVN, Marcela Vacarezza, causó una masiva respuesta de parte de los cibernautas, quienes criticaron el desconocimiento de la esposa de Rafael Araneda respecto de la problemática que viven por estos días los habitantes del norte del país ante la crisis migratoria que se ha registrado en la frontera chilena tras la masiva llegada de migrantes de países como Venezuela.

La opinión crítica de Vacarezza

“¿Quemar las pertenencias de los migrantes? ¿Pero en qué país nos estamos convirtiendo? Si a alguien le parece bien, hágase ver. Es inhumano”, posteó en Vacarezza, que con su opinión abrió un intenso debate entre sus seguidores y otros cibernautas de Twitter, tal como habitualmente lo hace al opinar de la actualidad política nacional.

“Yo me haré ver, pues estoy muy de acuerdo con lo que pasó hoy, pero dime desde tu burbuja. ¿Cómo puedes tener claro el problema de tus compatriotas del norte si no estás allá para que escuches sus descargos? o ¿vez lo que las noticias informan? Si es así, hágase ver”, le respondió el usuario @GuillermoVeraP1, postura que también compartió, entre otros, el usuario @rvgtoco, quien en su análisis si bien coincidió con que estos actos “no corresponden”, si expuso que “la gente está cansada al ver que nadie hace nada con esta entrada de ilegales. Estoy en el norte y veo que pasa, hoy amigos me reportaban de lo que pasaba en Alto Hospicio. Asaltos por conseguir algo para sus hijos, hay descontrol total”.

Otras, como la usuaria @AdaLovelace25706090, trataron de darle más contexto al hecho, indicándole a la psicóloga radicada en Estados Unidos que “no obstante eso está mal, lo que se quemó eran pertenencias que los mismos migrantes dejaron tiradas, en su mayoría colchones viejos, envases, ropa sucia con fecas, recipientes que utilizaban para sus necesidades biológicas, etc”.