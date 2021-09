Mauricio Israel y quemas en Iquique: “Es culpa del desgobierno de Piñera”

Mauricio Israel, el ex comentarista deportivo de Mega, dio su opinión sobre los hechos ocurridos el fin de semana en Iquique. Durante una marcha contra los migrantes, un grupo de personas quemó los enseres de unos venezolanos que se encontraba acampados en calle Las Rosas con Avenida Aeropuerto, en el centro de esa ciudad de la Región de Tarapacá.

En su cuenta de Instagram, Israel recordó que él fue migrante en varios países en los últimos años. Dijo sentir vergüenza por lo que mostraron las imágenes de lo que ocurrió en Iquique, donde ocurre una crisis migratoria. Su mensaje lo acompañó con una foto en la que aparecen las cosas de los venezolanos en el momento en que el fuego las consume.

Entonces, Mauricio Israel escribió que esto era “repugnante. Si bien es cierto que son personas que ingresaron ilegalmente a Chile, no es culpa de ellos la situación que tienen que enfrentar. Tienen que abandonar sus países porque están sumidos en la pobreza y la desesperación. A eso los llevaron sus inoperantes gobierno”. Luego recordó que él ha sido migrante en tres países en los últimos trece años.

“Veo con vergüenza el trato que reciben estas personas que entraron al país, porque no hemos sabido hacerlo en forma ordenada y con la opción que nuestras leyes les ofrecen. El nacionalismo no se puede expresar con estos actos. Es cierto que no se puede aceptar a todos, en todo el mundo para inmigrar hay que cumplir con ciertas condiciones”, añadió.

Luego se preguntó “¿dónde queda el ‘si vas para Chile’, que ‘tratará como amigo al forastero’? Ellos no tienen la culpa. Es del desgobierno de Piñera y ésta es sólo una foto de lo que está por venir. No vaya a ser cosa que en un tiempo más los mismos que quemaron las pocas pertenencias de estos migrantes se encuentren ellos mismos pasando por lo mismo. Dios proteja a Chile y los chilenos”.

Mauricio Israel concluyó con un “sólo queda ofrecer disculpas y ver de qué forma se puede regular la situación de esta pobre gente”.