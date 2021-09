Sichel elude responder si retiró algún 10% y lo califica de “falso debate moral”

Sebastián Sichel, el candidato presidencial del oficialismo, eludió esclarecer este lunes 27 si él hizo alguno de los tres retiros del 10%. El postulante de Chile Podemos Más, el pacto de derecha, reaccionó de esta forma después de que durante el fin de semana una seguidilla de personeros oficialistas reconoció que hizo al menos uno de los retiros del 10%. Entre ellos estuvo Katherine Martorell, su actual vocera, quien realizó uno de los retiros. Ella fue subsecretaria de Prevención del Delito del Gobierno de Piñera.

Este lunes Sebastián Sichel declinó transparentar su caso y dijo que esto era un “falso debate moral”. Junto con eso sostuvo que hay personas que “se quieren meter en lo que hace el resto para no opinar y definir lo que ellos no pueden explicar”. Luego calificó este debate como una “trampa” de la izquierda. Y por eso cuando le preguntaron si hizo retiros de fondos dijo que “he visto que muchos han caído en esa trampa moral. Que se quieren meter en lo que hace el resto para no opinar y definir lo que ellos no pueden explicar”.

Sin embargo, la ronda de preguntas no acabó ahí. Porque le insistieron para tener una respuesta. “Insisto, no voy a caer en ese debate moral, porque creo que esa es la incoherencia del sistema. Mientras algunos salen a exigir explicaciones, yo creo que es al revés. Las explicaciones las tienen que dar aquellos que están aprobando el cuarto tetiro y están aprobando voladores de luces”, continuó el exministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera.

Siempre sin abordar que hizo en su caso, añadió que “la única incoherencia que veo son las vueltas de carnero de la posición de algunos candidatos de la oposición. La falta de explicación razonable respecto a lo que puede pasar con la inflación o los efectos que puede tener en la economía. Y no he visto ninguna respuesta de Gabriel Boric o de Yasna Provoste”, dijo Sebastián Sichel.