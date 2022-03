15 tips para transformarse en ejemplo de eficiencia energética

Desde el Ministerio de Energía nos comparten estos consejos imprescindibles si queremos pensar en un mundo más verde y sano.

1.- DESENCHUFA LO QUE NO USES

Desenchufa los equipos eléctricos cuando no los utilices, porque siguen consumiendo energía. Lo que puede significar cerca de un 10% extra en tu cuenta de luz.

2.-AMPOLLETAS LIMPIAS ILUMINAN MÁS

Mantén limpias las ampolletas, tubos fluorescentes y sistemas de iluminación. Así podrás mejorar la calidad lumínica de un ambiente.

3.- NO PASARSE DE FRESCOS

Cuando uses aire acondicionado, no ajustes el termostato a una temperatura más baja de lo recomendado (24 °C), porque no enfriará más rápido y será un gasto innecesario de energía.

4.- REVISA TUS EQUIPOS DE CALEFACCIÓN

Realiza mantenciones periódicas a los equipos de calefacción, ya que esto mantiene su rendimiento y vida útil en el tiempo.

5.- REVISA TUS ARTEFACTOS A GAS

Realiza mantenciones periódicas a tus artefactos a gas. Limpia los quemadores e inyectores de tu cocina. Si la llama es amarilla o roja y crepita (intermitente), la limpieza es obligatoria.

6.- REVISA LA PUERTA DEL REFRIGERADOR

Revisa que las gomas de las puertas del refrigerador estén en buenas condiciones. En algunos casos conviene cambiar la goma imantada de la puerta, así evitarás pérdidas de frío y ahorrarás energía.

7.- LAS PAREDES CLARAS TAMBIÉN ILUMINAN

Utiliza colores claros en paredes y techos, esto permite aprovechar al máximo la luz natural. Evita encender luces durante el día.

8.- USA TERMOPANEL

Cambia las ventanas de vidrio simple por ventanas de doble vidrio o termopanel. Prefiere ventanas marco de PVC o madera.

El uso de la bicicleta tiene emisión cero de la huella de carbón.

9.- PON UN VENTILADOR EN EL TECHO

En verano, un ventilador, preferentemente en el techo, puede ser suficiente para extraer el aire caliente del ambiente de una habitación, y mantener una temperatura agradable en verano.

10.- EVITA FILTRACIONES EN PUERTAS Y VENTANAS

Evita filtraciones de aire a través de sellos en puertas y ventanas. Entre un 25% y 30% de la energía utilizada en climatización se pierde por tales filtraciones.

11.- SECA SÓLO LA ROPA PESADA

En invierno, si ocupas secadora, prefiere secar solamente la ropa más pesada.

12.- LAVA Y SECA A CARGA COMPLETA

Si vas a utilizar lavadora o secadora de ropa automática, utiliza carga completa.

13.- PLANIFICA TU VIAJE Y EVITA TACOS

Antes de salir, planifica tu viaje, así podrás considerar las rutas más cortas y horarios más descongestionados.

14.- PREFIERE LAS MARCHAS ALTAS

Prefiere las marchas altas: pasa el cambio al sobrepasar las 2.500 rpm en motor a gasolina o 2.000 rpm en motor diésel.

15.- CAMINA O USA BICI EN VIAJES CORTOS

Si vas a hacer viajes cortos prefiere caminar o usar bicicleta, así­ además haces ejercicio.