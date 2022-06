Cuidar el cabello ya no es una moda cualquiera, es una necesidad

Hoy existen distintos productos para el cabello como cremas de peinar, after shave, o Shampoo cabello graso, entre otros miles de productos específicos para cada tipo de pelo. Sin embargo, cuidar el cabello no es una costumbre, como podríamos creer, que haya nacido en la época del Renacimiento, donde proliferaron los perfumes y las pelucas. Ya en la Prehistoria nuestros antepasados se preocupaban de su pelo, pero no por razones estéticas, sino que, más bien, por motivos rituales los que, incluían teñirlo con tintes vegetales, grasas e, incluso, sangre.

Bueno, después vino la civilización egipcia, donde consideraban el cabello un elemento fundamental de la belleza física, incluso utilizaban la henna en coloración, usada hoy todavía para obtener tonos rojizos y caobas. Para qué hablar de los griegos y sus peinados sumamente elaborados, con mucho rizzo y onda y de la preocupación de Alejandro Magno por recoger en sus conquistas en Oriente recetas para teñir y dar forma al peinado, con fórmulas de cosméticos que ya comenzaban en ese entonces a difundirse.

Hoy, es impensable pensar en descuidar la salud del cabello. Por eso, los consejos para mantenerlo sano, brillante y limpio, son pan del día.

Lavarlo todos los días no es una mala idea, y si el tuyo es demasiado graso, no te preocupes, siempre que utilices el producto correcto. Si quieres una recomendación, hay varias opciones de shampoo cabello graso en el mercado, es importante buscar aquel que más te guste y también buscar fórmulas libres de aceites y siliconas.

Ojo, si el tuyo se enreda mucho, lo mejor es desenredarlo al salir de la ducha, porque el cabello mojado es más flexible y lo dañarás menos al tirarlo. Y si tienes problemas para peinarlo, hay cremas de peinar, aceites y otros productos especiales para ello.

Ah, y mejor no pienses en amarrarlo mucho, porque puedes resquebrajarlo demasiado. Usa mejor pinches u horquillas recubiertas con tela, son más suaves.

Ayuda a la regeneración de tu piel tras el afeitado

Muchas veces nos enfocamos solo en el cuidado y belleza para la mujer, pero hoy en día existen muchos productos para el cuidado del hombre, es ahí donde el after shave se revela como un producto indispensable para el cuidado de la piel del varón.

De esta manera, logramos calmarla y mantenerla hidratada, para que luzca sin asomo de irritación. Incluso puede servirte para desinfectar cualquier pequeño corte que te hayas podido hacer durante el afeitado.

Más consejos para cuidar tu pelo

Los especialistas recomiendan el cepillado, ojalá todas las noches, unas 10 a 20 pasadas dependiendo del grosor. Con el cepillado se eliminan los cabellos que están por caer, para darles lugar a los que están naciendo.

También es buena idea cepillarlo antes del lavado, para evitar que se enrede y que, por los nudos que tenga, evite que el shampoo penetre como corresponde.

Hay quienes apuntan a que le da más brillo lavarlo con agua fría, comenzando sí con agua tibia e ir bajando la temperatura poco a poco.

Dormir con el cabello mojado es prohibitivo, porque puede dañar la cutícula del cuero cabelludo. Y cortarlo muy seguido hace que crezca más rápido.

Ojo, cuando te laves el pelo no lo frotes, sólo reparte el shampoo por todo el cuero cabelludo, así evitarás activar las glándulas sebáceas.

Recuerda, igualmente, que si quieres desenredarlo al levantarte y tienes el pelo seco, lo recomendable es comenzar el cepillado desde las puntas y de allí avanzar hasta terminar en la raíz. Y hazlo suave, por cierto.

Una cosa que no debes dejar de lado es la calidad del secador. Por mucho que sea más conveniente el secado al aire, muchas veces no hay tiempo para ello. Entonces elije un secador profesional con suficiente potencia, para reducir el tiempo de secado y con ello disminuir el daño en tu cabello.