José Ríos, conductor de Freightliner: “Este camión me lo ha dado todo”

José Ríos, lleva 30 años arriba del mismo camión, un Freightliner FLD 120 del año 92, que se ha convertido en su segunda casa y le ha permitido cumplir sus sueños y salir de los momentos más difíciles. Con 69 años, trabaja hace 42 como conductor de camiones, y durante tres décadas junto a su fiel compañero, su camión Freightliner FLD 120. Cuenta que desde que era niño le gustaban las máquinas y los fierros, lo que lo impulsó a meterse en el mundo de los camiones.

Comenzó trabajando con camiones tolva en su tierra natal en Santa Bárbara, Los Ángeles.

“Allí hice mis primeros viajes, iba para todos lados y se me hacía fácil porque era una empresa chica. Sin embargo, la plata no era suficiente para sacar adelante a mi mujer y mis seis hijos, además de pagar las cuentas”, confiesa. Así fue como emprendió un nuevo viaje y en el año 1988, su hermano, también camionero, lo invitó a trabajar en Transportadora Puerto, empresa especialista en transporte de carga pesada, emplazada en Placilla, Valparaíso.

“Me fui solo, para saber si me acostumbraba, y me tocó subirme inmediatamente arriba del camión para transportar cajas de plátanos. Me dio miedo al principio, pero fue una buena experiencia”, asegura Ríos.

UNA VIDA EN EL VOLANTE

Con su camión, Ríos ha conocido diferentes lugares y personas, aspectos que han sido los más gratificantes de su experiencia en el rubro. Además, comenta que su Freightliner se ha convertido en una segunda casa. “Yo vivo más en mi camión que en mi hogar. Salgo el domingo en la tarde y estoy toda la semana arriba de mi ‘negro’. De repente hay viajes malos, que uno quiere bajarse y no subirse más, pero estás unos días en la casa y se echa de menos el camión. A mí me encanta esta pega”, confiesa.

Para este conductor de camiones, la confianza, durabilidad y potencia de su Freightliner es inigualable. “Este camión, desde que lo compraron, nunca me ha dejado tirado. Tiene mucha fuerza, es muy rápido, seguro y con mucha potencia. Le he sumado mucho tonelaje y va igual en la ruta, aguanta muy bien el peso de la carga, para mí es único”, destaca.

“Yo le hablo y sé cuándo le falta agua, cuándo tiene un problema, detecto inmediatamente lo que puede ser. A la empresa han llegado camiones nuevos, pero no lo hemos cambiado. De hecho, sólo yo lo manejo”.

Su Freightliner le ha permitido cumplir sus sueños y salir de los momentos más difíciles. “Con este camión logré tener una casita, tengo tres vehículos y también ha sido mi vía de escape. Hace dos años se murió mi señora y ahí me fui para abajo. Estuve casi un año sin manejar y mi jefe me motivó a volver y me hizo bien, me reactivó”.

Actualmente José está realizando sus trámites de jubilación, tras más de 40 años en el rubro. “Bajarme del camión y verlo en la carretera me va a dar mucha pena, he estado tantos años con él. Este camión me lo ha dado todo”, dice.

Kaufmann celebra el compromiso y entrega de los camioneros en su día. En esta ocasión, la compañía quiere destacar la labor que cumplen diariamente con el país los camioneros como José. “En este mes del camionero, la División de Camiones de Kaufmann, con sus marcas Mercedes-Benz, Freightliner y FUSO, quiere darles las gracias a todos los empresarios del transporte y camioneros por su compromiso y entrega para cumplir una labor que sabemos es crucial para mantener a Chile en movimiento, asegurando el suministro y abastecimiento para todo el país. Desde Arica hasta Punta Arenas, como cada año, nuestras sucursales les brindarán el apoyo y calidad de servicio que cada uno de ustedes necesitan para sus operaciones”, asegura Andrés Mann, gerente comercial de Camiones de Kaufmann.

Además, como hito de celebración del Día del Camionero, Kaufmann habilitó un portal web especial para compartir testimonios de conductores, videos y fotos en ruta, además de invitarlos a compartir su experiencia.

Para conocer más de este proyecto, ingresa a https://www.kaufmann.cl/camioneros.

Conoce la historia de José Ríos en este video: