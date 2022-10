7 clásicos errores que sueles cometer con tu dinero

Es difícil que a lo largo de tu vida no cometas errores con tus platas. Sin embargo, sufrir un error financiero no siempre es irreversible.

Es necesario reconocer en qué te equivocaste y hacer una corrección para mejorar. Aquí hay 7 posibles errores con tu dinero en los que puedes caer fácilmente:

LEE MÁS: ¿Cuándo pedir un crédito?

1. No tener seguro

Vivir sin seguro puede ser uno de los errores que cometas. Siempre debes tratar de tener algún seguro de vida, automóvil, médico y vivienda. Andar por la vida sin estar asegurado, podría eventualmente significar el desembolso de una suma mucho mayor comparado con las primas de un seguro.

2. No tener jubilación o inversiones en mente

Muchas personas piensan que tienen toda la vida para ahorrar para la jubilación y que no tienen que empezar ahora. No obstante, hay que planificar bien el retiro. Ahorrar dinero ahora puede ayudarte en el camino y es clave para obtener una mejor pensión. No pospongas la decisión.

3. No pensar en un fondo de emergencia

¿Tienes un fondo de emergencia? Algunos dicen que debes tener $500 mil pesos (si tienes deudas), otros dicen que debes tener seis sueldos ahorrados. Es necesario determinar lo que es correcto para ti y lo que te haga sentir cómodo. Un buen fondo de emergencia puede protegerte si surge un gasto inesperado, como la pérdida de tu trabajo, reparaciones en tu hogar, enfermedades y otros percances.

4. Gastar más de lo que ganas

¿Estás gastando más dinero que lo que ganas? Debes tener como objetivo ahorrar dinero cada mes y no gastar cada peso que ingresa a tu cuenta. Este es el error más básico, pero el error más común que puedes cometer.

5. No tener un presupuesto

No importa cuánto dinero ganes, debes tener una idea realista de lo que son tus ingresos y gastos cada mes. Si estás ganando $600 mil pesos y gastando $600 mil pesos al mes, entonces no lo estás haciendo bien. Tener un presupuesto te puede mostrar dónde estás cometiendo errores y qué puedes mejorar, además de ver qué gastos son fundamentales y cuáles se pueden evitar. Puedes usar nuestra herramienta de presupuesto para ordenarte.

6. Sobregirarte con tu tarjeta de crédito

Hay mucha gente que usa el cupo de la tarjeta de crédito como si fuera parte de sus ingresos. Si te das cuenta que no resistes la tentación de comprar algo con sobregiro, entonces mejor déjala en casa.

Sólo compra lo que realmente puedas pagar. Si tienes una necesidad de fuerza mayor, debes recordar que las tasas de las tarjetas de crédito son casi siempre mayores que el resto de los productos financieros.

7. Tratar de igualar los gastos de otros

¿Estás gastando más de la cuenta con el fin de igualar el nivel de vida de otros? Tal vez alguien compró un auto nuevo y sientes la necesidad de comprar un auto nuevo para ti. Cualquiera que sea el caso, debes analizar por qué realmente quieres eso y si puedes pagarlo, especialmente si es una compra grande.