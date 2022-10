13 simples cosas que debes dejar de hacer HOY para alcanzar tus metas

Porque los seres humanos no son perfectos, muchas veces encuentran obstáculos que no saben cómo superar o toman decisiones equivocadas por las que se angustian al ver que no obtienen los resultados que quieren.

Aunque no existe una sola receta para alcanzar la plenitud y la calma personal, te presentamos una lista de cosas que deberías dejar de hacer para ayudarte a lograrlo:

1.Tratar de ser perfecto

El perfeccionismo muchas veces conduce al fracaso y a la insatisfacción. Conquistar nuevas metas no es una búsqueda para encontrar lo mejor sino una forma de hacerte ver las cosas buenas que ya haces.

2.Aspirar a poco

Expande tus horizontes. Busca la grandeza. ¡Crece! A veces el proceso es doloroso, pero vale la pena apuntar alto.

3.Fingir

La vulnerabilidad es igual a la verdad y se siente como la valentía. La verdad y la osadía no siempre son cómodas, pero es lo que te hace fuerte y te da una perspectiva de vida.

4.Esperar a que las cosas sucedan

Aun cuando creas o no en la buena suerte, muchas de las cosas que sucedan en tu vida, dependerán 100% de ti. Debes saber buscar y generarte las oportunidades, no esperar que caigan del cielo.

5.Buscar aprobación

No dejes que las opiniones de otros te consuman, es una pérdida de tiempo. Busca guías y mentores, pero no dejes que te alimente el deseo de ser aceptado. Cree en ti.

6. Tratar de hacer las cosas por tu cuenta

Aunque es posible que logres sacar adelante tus proyectos solo, requerirá de más trabajo y será menos entretenido que si lo haces con ayuda de gente que cree en ti.

7. Hacer promesas vacías

Si vas a prometer algo, debes ser capaz de cumplirlo. No prometas si no tienes el tiempo, las capacidades o los recursos para hacerlo.

8. Fijarte todo el tiempo en tus debilidades

Todos tenemos fortalezas y debilidades. Trabaja en ellas pero no te enfoques todo el tiempo en lo que no tienes, esto solo te hará dudar de lo que logres o de tus ideas.

9. Culpar a otros

Es cobarde y te costará el respeto de la gente que te rodea. Hazte cargo de tu responsabilidad.

10. Sobreanalizar tus pensamientos más negativos

Errar es humano, no dejes que te carcoman las cosas que hiciste mal, solo preocúpate de aprender de tus equivocaciones.

11. Vivir en el pasado

El futuro empieza hoy, lo pasado no se puede cambiar.

12. Tratar de complacer a todo el mundo

El camino seguro hacia el fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Trabaja para cumplir con tus expectativas.

13. Guardar rencores

Nuevamente, pierdes el tiempo y te privas de ser feliz con lo que ya tienes