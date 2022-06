Johnny Herrera durísimo contra Hernán Galíndez: “Si juega en un equipo grande, al menos en Chile, tiene que estar acostumbrado a recibir”

Tal como lo ha hecho en otras ocasiones en la presente temporada, Johnny Herrera fue lanzó un duro comentario contra Hernán Galíndez. Esta vez el ídolo azul fustigó al seleccionado ecuatoriano por estar buscando su salida de la U, a raíz de amenazas y hostigamientos que ha sufrido tanto él como su familia.

Al entregar su opinión sobre la situación de Galíndez, en la edición de ayer miércoles de “Todos Somos Técnicos”, Herrera expresó que “si fuera por las redes sociales, yo me hubiera retirado a los 20 años. Me llegó de todo, y hasta me pusieron lienzos. No es lo correcto, pero tristemente pasa”.

En la misma línea, el actual rostro de TNT Sports estableció que “hay gente a la que le afecta de una forma y a otros de otra, pero si juega en un equipo grande, al menos en Chile, tiene que estar acostumbrado a recibir por todos lados. No debería ser tema”.

Por si eso fuera poco, el hombre récord en cuanto a títulos con la U aseguró que Galíndez “es primera vez que juega en un equipo grande con tantos hinchas”.

“Campitos está roncando fuerte”

Johnny Herrera fue más allá y lanzó que, según su parecer, lo de Hernán Galíndez buscando su salida de Universidad de Chile tiene que ver más con su proyección de jugar con la “Tri” en Qatar 2022 que cualquier otra cosa. Tras ello, aprovechó, una vez más, de alabar a Cristóbal Campos, arquero de suplente de la U.

“Yo creo que lo de Galíndez va por el lado de que va a jugar el Mundial. De pronto quiere estar más cerca de la selección y tranquilo. (Cristóbal) Campitos está roncando fuerte, creo que le llamó la atención al técnico”, expresó.

